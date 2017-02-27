Shaman написав:Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс 40 – то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс по 37 протягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?
Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Які ваші думки?
Ось вам альтернативна точка зору.
Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію. При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати. Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність. ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація. Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет. Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору). Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування. Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими.
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. В результате парочки умеренно объемных досрочных возвратов общая сумма задолженности по рефинансу опустилась ниже 5 млрд. В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.367 млрд. грн. (неделей ранее 0).
Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 4.570 млрд. грн. (неделей ранее погашение 0.156 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.927 млрд. грн. (неделей ранее 18.185 млрд. грн.) На этот раз сумма достаточно точно совпадает объемом интервенций.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 21.864 млрд. грн, (неделей ранее 18.029 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1024.32 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 513.181 млрд. грн. (неделей ранее 513.476 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 19.787 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.431 млрд. грн.) Расходы выглядят скромными, особенно если учесть, что предыдущая неделя была с доходами.
За неделю было обналичено 0.222 млрд. грн. (неделей ранее 2.08 млрд. грн.) Столь мизерная сумма позволяет говорить о сбалансированности оборота. Впрочем, динамика намекает на временность этого явления - неделя началась с достаточно объемной инкассации, а закончилась активной обналичкой.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 2.03; Продал – 460,31. Объем интервенций вырос, но остался в пределах среднего. Недельный график интервенций сильно изменился. Были очень небольшие объемы в понедельник и среду, а в конце недели наливали много, что очень непривычно.
Сегодня я затрудняюсь выделить что-либо примечательное, чтобы охарактеризовать прошедшую неделю. Все привычно.
У Нацбанку підтримують подальше зниження облікової ставки: існує три варіанти
У Комітеті з монетарної політики підтримують подальше зниження облікової ставки до кінця року, але думки щодо швидкості пом’якшення процентної політики розділились.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
На думку 7 з 11 учасників дискусії, які очікують зниження ставки до 18-19% наприкінці 2023 року, враховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень.
Зі свого боку це й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої стратегії.
Ще 2 члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки, оскільки вважають, що дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість – високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки.
Також вони впевнені, що з огляду на адаптацію економічних агентів до війни нові виклики вже не створюватимуть такого тиску на очікування, як на початку великої війни, а отже, є простір для рішучіших кроків без загроз для макрофінансової стабільності.
Ще 2 члени дискусії очікують повільнішого пом’якшення процентної політики – до 20% на кінець цього року.
"Вони вважають, що збереження достатньої привабливості гривневих активів вимагає обережнішого підходу, тим більше з огляду на значну кількість ризиків, пов’язаних передусім із перебігом війни. Реалізація цих ризиків здатна похитнути очікування, а отже й макрофінансову стабільність загалом", – пояснили в регуляторі.