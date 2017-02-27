Додано: Пон 07 сер, 2023 15:54

Сибарит написав: Realist написав: ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація. ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.

Накопление ликвидности на счетах из-за падения экономики весьма удручает, но я не склонен драматизировать его влияние на курс.

Соблазн спрятаться в валюту, когда других активов не видно, велик сейчас. Когда экономика начнет восстанавливаться, есть надежда, что навес уйдет именно в бизнес-активы, а не в валюту.

Импорт, конечно, тоже активизируется, причем раньше, чем экспорт, но на другой чаше весов должны оказаться инвестиции и помощь. Куда эти весы качнутся, никто не знает, поэтому паниковать раньше времени не стоит. Накопление ликвидности на счетах из-за падения экономики весьма удручает, но я не склонен драматизировать его влияние на курс.Соблазн спрятаться в валюту, когда других активов не видно, велик сейчас. Когда экономика начнет восстанавливаться, есть надежда, что навес уйдет именно в бизнес-активы, а не в валюту.Импорт, конечно, тоже активизируется, причем раньше, чем экспорт, но на другой чаше весов должны оказаться инвестиции и помощь. Куда эти весы качнутся, никто не знает, поэтому паниковать раньше времени не стоит.

Shaman написав: Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу. Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції –– будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.

Я мав на увазі трохи інше. Думки були спрямовані ось в цьому контекстіЯк ви знаєте, без профільної освіти не можу претендувати на "експертність", проте "на хлопський розум" виглядає, що кількість грошей (гривні) в країні виросла, але при цьому ВВП - зменшився.Якщо в економіку будуть вливатись іноземні інвестиції, то це одна справа. Проте якщо якимось чином вся ця гривнева ліквідність попрямує в нашу економіку бо вирішить, що настав час купувати, от тоді і відбудеться суттєва девальвація.Найбільш ймовірний сценарій такої поведінки - після закінчення (тривалої зупинки) бойових дій.Для прикладу нерухомість Франківська подорожчала за останні кілька років (через доларову інфляцію) приблизно на 25% у доларі. Відповідно в гривні це подорожчання просто космічне. Умовна квартира яка коштували 30 тис $ (750 тис грн) тепер коштує біля 40 тис $ (1,5 млн грн). Таким чином гривневий ріст вартості склав 100%. При тому, що зарплати в гривні практично не змінились.Гривнева купівельна спроможність дуже істотно впала.Але ж в нерухомість чи інші активи в умовах війни не спішать вкладатись. Тому можна сказати що великого попиту а з ним і проблеми в даний час не має.Але якщо такий момент настане, то всі ці мільярди гривень на коррахунках та депозитах можуть різко подешевшати в еквіваленті різного роду ліквідних активів або твердих валют.Чи я помиляюсь?