Shaman написав:Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
В нас взагалі унікальна ситуація – надходження валюти має штучний характер, й на валютному ринку діє багато обмежень. Тобто насправді рівень курсу залежить лише від волі НБУ. Й готівковий курс лише підтягнувся під офіційний. Якщо НБУ завтра зробить курс 40 – то готівковий дуже швидка підтягнеться до цього рівня. Відповідно, всі прогнози про курс по 37 протягом року – це лише припущення, а все залежить, яку політику буде проводити НБУ.
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?
Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Які ваші думки?
Ось вам альтернативна точка зору.
Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію. При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати. Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність. ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація. Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет. Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору). Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування. Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими.
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. В результате парочки умеренно объемных досрочных возвратов общая сумма задолженности по рефинансу опустилась ниже 5 млрд. В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.367 млрд. грн. (неделей ранее 0).
Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 4.570 млрд. грн. (неделей ранее погашение 0.156 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.927 млрд. грн. (неделей ранее 18.185 млрд. грн.) На этот раз сумма достаточно точно совпадает объемом интервенций.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 21.864 млрд. грн, (неделей ранее 18.029 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1024.32 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 513.181 млрд. грн. (неделей ранее 513.476 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 19.787 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.431 млрд. грн.) Расходы выглядят скромными, особенно если учесть, что предыдущая неделя была с доходами.
За неделю было обналичено 0.222 млрд. грн. (неделей ранее 2.08 млрд. грн.) Столь мизерная сумма позволяет говорить о сбалансированности оборота. Впрочем, динамика намекает на временность этого явления - неделя началась с достаточно объемной инкассации, а закончилась активной обналичкой.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 2.03; Продал – 460,31. Объем интервенций вырос, но остался в пределах среднего. Недельный график интервенций сильно изменился. Были очень небольшие объемы в понедельник и среду, а в конце недели наливали много, что очень непривычно.
Сегодня я затрудняюсь выделить что-либо примечательное, чтобы охарактеризовать прошедшую неделю. Все привычно.
У Нацбанку підтримують подальше зниження облікової ставки: існує три варіанти
У Комітеті з монетарної політики підтримують подальше зниження облікової ставки до кінця року, але думки щодо швидкості пом’якшення процентної політики розділились.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
На думку 7 з 11 учасників дискусії, які очікують зниження ставки до 18-19% наприкінці 2023 року, враховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень.
Зі свого боку це й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої стратегії.
Ще 2 члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки, оскільки вважають, що дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість – високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки.
Також вони впевнені, що з огляду на адаптацію економічних агентів до війни нові виклики вже не створюватимуть такого тиску на очікування, як на початку великої війни, а отже, є простір для рішучіших кроків без загроз для макрофінансової стабільності.
Ще 2 члени дискусії очікують повільнішого пом’якшення процентної політики – до 20% на кінець цього року.
"Вони вважають, що збереження достатньої привабливості гривневих активів вимагає обережнішого підходу, тим більше з огляду на значну кількість ризиків, пов’язаних передусім із перебігом війни. Реалізація цих ризиків здатна похитнути очікування, а отже й макрофінансову стабільність загалом", – пояснили в регуляторі.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.08.2023.........08.08.2023 дата розрахунку...............04.08.2023..........07.08.2023 Євро..................................40,0024...............40,1633...+0.4% Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0983 (вчера 1.0939)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.21 (вчера 102.60). В пятницу вечером доллар глубоко провалился. С тех пор плавно восстанавливается. Совсем недавно мы такую картину уже наблюдали. .............................................
Realist написав:ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.
Накопление ликвидности на счетах из-за падения экономики весьма удручает, но я не склонен драматизировать его влияние на курс. Соблазн спрятаться в валюту, когда других активов не видно, велик сейчас. Когда экономика начнет восстанавливаться, есть надежда, что навес уйдет именно в бизнес-активы, а не в валюту. Импорт, конечно, тоже активизируется, причем раньше, чем экспорт, но на другой чаше весов должны оказаться инвестиции и помощь. Куда эти весы качнутся, никто не знает, поэтому паниковать раньше времени не стоит.
Realist написав:Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими.
Судя по атмосфере на форуме, где я остался чуть ли не единственным умеренным оптимистом, ожидания уже ужасны. Другое дело, что плавная рыночная девальвация в сегодняшних условиях невозможна - валютный рынок сейчас не способен к саморегуляции. Попытка отпустить курс будет означать глубокое падение до тех пор, пока курс снова не будет зафиксирован. В искусственной плавной девальвации я смысла просто не вижу. Я понимаю, что хочется смягчить возможное падение после отпускания курса, но сегодняшняя плавная девальвацию тут ничем не поможет. Рыночные механизмы она не запустит, а без этого рынку абсолютно все равно, с какой абсолютной отметки падать. Да, известно, что ослабление валюты разогревает экономику, облегчая внешнюю конкуренцию, но даже в естественной обстановке злоупотребление этим может иметь отрицательный эффект. Мы недавно обсуждали идею стимулирования кредитования уменьшением учетной ставки при отсутствии возможности пристроит свои средства. Игры в плавную девальвацию в нынешних условиях - утопия из той же серии. На экране красиво и теоретически правильно... Законы экономики не обманешь, но любые законы имеют область применения.
Сибарит написав:, что ослабление валюты разогревает экономику, облегчая внешнюю конкуренцию
это теория, на практике инвесторам нет смысла заводить инвестиции па 8 а выводить па 40. Девальвация отпугивает инвестиции, не все считают доход в гривнах. Экономика с 2014г самое яркое опровержение. Сколько было девальваций и что они разогрели.
Realist написав:ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.
Накопление ликвидности на счетах из-за падения экономики весьма удручает, но я не склонен драматизировать его влияние на курс. Соблазн спрятаться в валюту, когда других активов не видно, велик сейчас. Когда экономика начнет восстанавливаться, есть надежда, что навес уйдет именно в бизнес-активы, а не в валюту. Импорт, конечно, тоже активизируется, причем раньше, чем экспорт, но на другой чаше весов должны оказаться инвестиции и помощь. Куда эти весы качнутся, никто не знает, поэтому паниковать раньше времени не стоит.
Я мав на увазі трохи інше. Думки були спрямовані ось в цьому контексті
Shaman написав:Наразі як на мене НБУ тримало курс для того, щоб уникнути інфляції – бо курс зростає, зростає вартість імпорту. Але зараз або вже почав, або почне впливати інший фактор інфляції – кількість грошей значно зросла, кількість продукції впала – будуть зростати ціни. Тобто інфляція вже буде внутрішня, яка не залежить від курсу. Більше того, оскільки тоді все в країні буде дорожчати в доларах, то все більш привабливим буде імпорт, а все вітчизняне становитися дорожчим, що буде все більше погіршувати сальдо балансу.
Як ви знаєте, без профільної освіти не можу претендувати на "експертність", проте "на хлопський розум" виглядає, що кількість грошей (гривні) в країні виросла, але при цьому ВВП - зменшився. Якщо в економіку будуть вливатись іноземні інвестиції, то це одна справа. Проте якщо якимось чином вся ця гривнева ліквідність попрямує в нашу економіку бо вирішить, що настав час купувати, от тоді і відбудеться суттєва девальвація. Найбільш ймовірний сценарій такої поведінки - після закінчення (тривалої зупинки) бойових дій. Для прикладу нерухомість Франківська подорожчала за останні кілька років (через доларову інфляцію) приблизно на 25% у доларі. Відповідно в гривні це подорожчання просто космічне. Умовна квартира яка коштували 30 тис $ (750 тис грн) тепер коштує біля 40 тис $ (1,5 млн грн). Таким чином гривневий ріст вартості склав 100%. При тому, що зарплати в гривні практично не змінились. Гривнева купівельна спроможність дуже істотно впала. Але ж в нерухомість чи інші активи в умовах війни не спішать вкладатись. Тому можна сказати що великого попиту а з ним і проблеми в даний час не має. Але якщо такий момент настане, то всі ці мільярди гривень на коррахунках та депозитах можуть різко подешевшати в еквіваленті різного роду ліквідних активів або твердих валют. Чи я помиляюсь?
Була колись така група "аква вита" якщо не помиляюсь,так співали вони "...а тепер усе інакше,інакше..... (хіба хто памятає?)Врожай майже зібрали(+),кому ,і як?(-)продовжують наповнювати(+)перспективи для розвитку 0(-)Деякі хлопці почали купляти док,станції,РАНО? ні не рано ,всьому свій час,
vitaliiangel написав:это теория, на практике инвесторам нет смысла заводить инвестиции па 8 а выводить па 40. Девальвация отпугивает инвестиции, не все считают доход в гривнах. Экономика с 2014г самое яркое опровержение. Сколько было девальваций и что они разогрели.
Вспомнил преподавателя по предмету "Деньги и кредит", который утверждал, что всегда нужно держать курс +- на одному уровне, пусть даже прожигая (в разумных рамках) резервы, так как отпугивание инвесторов излишней курсовой волатильностью вредит еще больше.
Economist написав:Міжнародні резерви України зросли за липень на +6,9% і склали 41,7 млрд дол. США.
Новый рекорд. Такими темпами выйдем к Новому году с резервам в 50 млрд
Это хороший показатель. Означает, что наши зарубежные партнеры верят в Украину. Следовательно, стабильность курса гривны к USD будет сохраняться. Предполагаю, что цифра 37,00 - главный ориентир на ближайшие месяцы.