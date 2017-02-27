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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10689106901069110692

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 58
Менше 35,00
5%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
34%
20
37,50-38,00
34%
20
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Чи я помиляюсь?

Жизнь покажет.
Эта штука настолько сложная, что можно даже при ошибочной аргументации верно предсказать результат :)
Избыток гривны распределен настолько неравномерно, что не мешает платежеспособности большой части населения быть низкой. Серьезная инфляция уже состоялась. Именно низкая платежеспособность может стать на пути нового витка, если ситуация не станет совсем уж катастрофической.
  Realist написав:Для прикладу нерухомість Франківська подорожчала за останні кілька років (через доларову інфляцію) приблизно на 25% у доларі. Відповідно в гривні це подорожчання просто космічне.

Мне кажется, что Вы переоцениваете монетарные факторы и сильно недооцениваете рыночные. Очень много людей перебралось с востока, и им надо где-то жить. Спрос увеличился как со стороны переселенцев, у которых есть деньги на квартиру, так и со стороны бизнесменов, которые увидели выгоду в покупке квартир под сдачу.
И опять таки, это уже случившаяся инфляция, которая играет не за новую, а против нее.

Я не знаю, как сложится ситуация, но заранее рисовать апокалиптические картины считаю неразумным.
  vitaliiangel написав:это теория, на практике инвесторам нет смысла заводить инвестиции па 8 а выводить па 40. Девальвация отпугивает инвестиции, не все считают доход в гривнах. Экономика с 2014г самое яркое опровержение. Сколько было девальваций и что они разогрели.

Стесняюсь спросить, Вы прочитали то, что написано после процитированной фразы?
Когда говорят о пользе слабых денег, обычно подразумевают проценты, а не кратную девальвацию. Чаще даже речь идет о противодействии укреплению валюты.
Экономика с 2014 - это демонстрация действия серии форс-мажоров, и ничего больше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Накопление ликвидности на счетах из-за падения экономики весьма удручает, но я не склонен драматизировать его влияние на курс.

Величезний залишок на рахунках "до запиту" - це тільки один із факторів для серйозної девальвації гривні
Як мінімум є ще 2 фактори: ОВДП під 15-20% на тривалий період і величезне соціальне навантаження на лікування і реабілітацію військових, виплат за померлих героїв, тощо.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 10689106901069110692
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