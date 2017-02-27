Додано: Пон 07 сер, 2023 16:45

Realist написав: Чи я помиляюсь? Чи я помиляюсь?

Realist написав: Для прикладу нерухомість Франківська подорожчала за останні кілька років (через доларову інфляцію) приблизно на 25% у доларі. Відповідно в гривні це подорожчання просто космічне. Для прикладу нерухомість Франківська подорожчала за останні кілька років (через доларову інфляцію) приблизно на 25% у доларі. Відповідно в гривні це подорожчання просто космічне.

vitaliiangel написав: это теория, на практике инвесторам нет смысла заводить инвестиции па 8 а выводить па 40. Девальвация отпугивает инвестиции, не все считают доход в гривнах. Экономика с 2014г самое яркое опровержение. Сколько было девальваций и что они разогрели. это теория, на практике инвесторам нет смысла заводить инвестиции па 8 а выводить па 40. Девальвация отпугивает инвестиции, не все считают доход в гривнах. Экономика с 2014г самое яркое опровержение. Сколько было девальваций и что они разогрели.

Жизнь покажет.Эта штука настолько сложная, что можно даже при ошибочной аргументации верно предсказать результатИзбыток гривны распределен настолько неравномерно, что не мешает платежеспособности большой части населения быть низкой. Серьезная инфляция уже состоялась. Именно низкая платежеспособность может стать на пути нового витка, если ситуация не станет совсем уж катастрофической.Мне кажется, что Вы переоцениваете монетарные факторы и сильно недооцениваете рыночные. Очень много людей перебралось с востока, и им надо где-то жить. Спрос увеличился как со стороны переселенцев, у которых есть деньги на квартиру, так и со стороны бизнесменов, которые увидели выгоду в покупке квартир под сдачу.И опять таки, это уже случившаяся инфляция, которая играет не за новую, а против нее.Я не знаю, как сложится ситуация, но заранее рисовать апокалиптические картины считаю неразумным.Стесняюсь спросить, Вы прочитали то, что написано после процитированной фразы?Когда говорят о пользе слабых денег, обычно подразумевают проценты, а не кратную девальвацию. Чаще даже речь идет о противодействии укреплению валюты.Экономика с 2014 - это демонстрация действия серии форс-мажоров, и ничего больше.