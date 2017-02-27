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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10690106911069210693 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023? Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 59 Менше 35,00 5% 3 35,00-35,50 0 0 35,50-36,00 0 0 36,00-36,50 0 0 36,50-37,00 2% 1 37,00-37,50 34% 20 37,50-38,00 36% 21 38,00-38,50 10% 6 38,50-39,00 3% 2 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 2% 1 40,00-40,50 2% 1 40,50-41,00 3% 2 Більше 41,00 3% 2 Всього голосів : 59 Додано: Пон 07 сер, 2023 21:57 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це перекладання грошей з карману в карман, тому це не має створювати значних проблем це перекладання грошей з карману в карман, тому це не має створювати значних проблем Гроші то перекладаються, але % то звідкись треба брати... Гроші то перекладаються, але % то звідкись треба брати...

станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн



з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.



тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ



що я й називаю з карману в карман станом на 01.08 гривневих ОВДП -ярдів грнз них у власності НБУярди грн або. щеярдів грн або- у банках. з яких% - у держабанках.тобто % майже поОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУщо я й називаю з карману в карман Shaman

Повідомлень: 3991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 22:00 Zebra написав: Economist написав: Міжнародні резерви України зросли за липень на +6,9% і склали 41,7 млрд дол. США.



Новый рекорд. Такими темпами выйдем к Новому году с резервам в 50 млрд Новый рекорд. Такими темпами выйдем к Новому году с резервам в 50 млрд

Отже на міжбанку немає покупців на всю валюту. Отже на міжбанку немає покупців на всю валюту.

й добре що немає. бо інакше це б означало, що вся допомога відразу йде на погашення дефіциту валютного балансу. гадаю, в такій ситуації курс би вже не тримали й добре що немає. бо інакше це б означало, що вся допомога відразу йде на погашення дефіциту валютного балансу. гадаю, в такій ситуації курс би вже не тримали Shaman

Повідомлень: 3991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 22:28 Успіх написав: Shaman написав: Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.

...

Які ваші думки? Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня....

Думаєте, мені треба "напрягтись"? >>>

Успіх написав: Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))

Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))



Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.

Гривня:

~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)

~10% на гривнедепо до серпня/вересня

Долар:

~10% на долародепо до серпня/вересня

~10% на долародепо до жовтня

~10% на долародепо до січня



п.с.

А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...

Але то може я покищо не готовий



Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель)) Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.Гривня:~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)~10% на гривнедепо до серпня/вересняДолар:~10% на долародепо до серпня/вересня~10% на долародепо до жовтня~10% на долародепо до січняп.с.А от що робити треба буде в, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...Але то може я покищо не готовийБо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель)) Думаєте, мені треба "напрягтись"?>>>

поки що можна не напрягатися. бо я висловив свою точку зору, яку навіть частина форумчан не прийняла. а що візьме до уваги НБУ - це вже зовсім інша історія.



до вказаного Вами періоду гадаю ще нічого не станеться. а восени треба дивитися. ознак потенційного обвалу курсу бачу дві - значний перехід гривні з безготівки в готівку (процес йде, але дуже повільно), зростання продажу валюти НБУ - це поки що не видно.



6 міс буде вже довго. з іншого боку ви бачу пішли в диверсифікацію. можливо має сенс потроху виводити частину валюти під грушу - але якщо вдасться то синіми



уважно слідкуємо за ситуацією та пам'ятаємо, що девалу чекають всі - питання лише в оцінках строків та умов. то ж не граємо до останнього в "гарячу картоплю", а то можна не встигнути поки що можна не напрягатися. бо я висловив свою точку зору, яку навіть частина форумчан не прийняла. а що візьме до уваги НБУ - це вже зовсім інша історія.до вказаного Вами періоду гадаю ще нічого не станеться. а восени треба дивитися. ознак потенційного обвалу курсу бачу дві - значний перехід гривні з безготівки в готівку (процес йде, але дуже повільно), зростання продажу валюти НБУ - це поки що не видно.6 міс буде вже довго. з іншого боку ви бачу пішли в диверсифікацію. можливо має сенс потроху виводити частину валюти під грушу - але якщо вдасться то синімиуважно слідкуємо за ситуацією та пам'ятаємо, що девалу чекають всі - питання лише в оцінках строків та умов. то ж не граємо до останнього в "гарячу картоплю", а то можна не встигнути Shaman

Повідомлень: 3991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 22:47 Realist написав: Shaman написав: Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.

...

Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?

...

Які ваші думки? Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня....Й тут виникає питання з * -...Які ваші думки?

Ось вам альтернативна точка зору.



Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію.

При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати.

Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.

ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.

Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.

Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).

Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування.

Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими. Ось вам альтернативна точка зору.Так, кількість грошей суттєво виросла, але ціВідповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування.

декілька технічних зауважень. гроші вже потрапили в реальну економіку. й в ніякі бізнес-активи гроші вже не підуть - вони можуть піти тільки, якщо їх забере НБУ продаючи валюту.



але те, що вони накоплюються на рахунках юросіб - це накладає свої обмеження. головне, що купити валюту дуже багато умов. й куди можуть витрати гроші юрособи - хіба що на інвестиції, що не на часі. було б дуже цікаво подивитись зростання залишків грошей по галузям економіки - але не певен, що є така статистика.



а щоб збалансувати таку кількість грошей - варіант лише один - це стрімке зростання ВВП, рази в півтора. й гадаю всі погодяться, що частково це буде за рахунок росту цін, тобто інфляції, що все одно підтягне девал.



а здешевлення долару на гривню в квартал гадаю б нікого не налякало. бо якось ви мало думаєте про стимуляцію економіки - а це пряма стимуляція, вона працює. й що буде потім теж мало моделюєте - зараз стабільно, а потім - трикратний девал - й нікого це не злякає. чи може навпаки ніхто нічого не буде робити, поки не станеться девал.



спостерігаємо, що буде робити НБУ декілька технічних зауважень. гроші вже потрапили в реальну економіку. й в ніякі бізнес-активи гроші вже не підуть - вони можуть піти тільки, якщо їх забере НБУ продаючи валюту.але те, що вони накоплюються на рахунках юросіб - це накладає свої обмеження. головне, що купити валюту дуже багато умов. й куди можуть витрати гроші юрособи - хіба що на інвестиції, що не на часі. було б дуже цікаво подивитись зростання залишків грошей по галузям економіки - але не певен, що є така статистика.а щоб збалансувати таку кількість грошей - варіант лише один - це стрімке зростання ВВП, рази в півтора. й гадаю всі погодяться, що частково це буде за рахунок росту цін, тобто інфляції, що все одно підтягне девал.а здешевлення долару на гривню в квартал гадаю б нікого не налякало. бо якось ви мало думаєте про стимуляцію економіки - а це пряма стимуляція, вона працює. й що буде потім теж мало моделюєте - зараз стабільно, а потім - трикратний девал - й нікого це не злякає. чи може навпаки ніхто нічого не буде робити, поки не станеться девал.спостерігаємо, що буде робити НБУ Shaman

Повідомлень: 3991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 10690106911069210693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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