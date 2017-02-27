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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 сер, 2023 21:57
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це перекладання грошей з карману в карман, тому це не має створювати значних проблем
Гроші то перекладаються, але % то звідкись треба брати...
станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346
ярдів грн
з них у власності НБУ 692
ярди грн або 51%
. ще 480
ярдів грн або 36%
- у банках. з яких 75
% - у держабанках.
тобто % майже по 80%
ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:00
Zebra написав: Economist написав:Міжнародні резерви України зросли за липень на +6,9% і склали 41,7 млрд дол. США.
Новый рекорд. Такими темпами выйдем к Новому году с резервам в 50 млрд
Отже на міжбанку немає покупців на всю валюту.
й добре що немає. бо інакше це б означало, що вся допомога відразу йде на погашення дефіциту валютного балансу. гадаю, в такій ситуації курс би вже не тримали
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Shaman
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:28
Успіх написав: Shaman написав:
Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
...Які ваші думки?
Думаєте, мені треба "напрягтись"?
>>>
Успіх написав:
Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня
п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді
, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
поки що можна не напрягатися. бо я висловив свою точку зору, яку навіть частина форумчан не прийняла. а що візьме до уваги НБУ - це вже зовсім інша історія.
до вказаного Вами періоду гадаю ще нічого не станеться. а восени треба дивитися. ознак потенційного обвалу курсу бачу дві - значний перехід гривні з безготівки в готівку (процес йде, але дуже повільно), зростання продажу валюти НБУ - це поки що не видно.
6 міс буде вже довго. з іншого боку ви бачу пішли в диверсифікацію. можливо має сенс потроху виводити частину валюти під грушу - але якщо вдасться то синіми
уважно слідкуємо за ситуацією та пам'ятаємо, що девалу чекають всі - питання лише в оцінках строків та умов. то ж не граємо до останнього в "гарячу картоплю", а то можна не встигнути
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:47
Realist написав: Shaman написав:
Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.
...
Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати
?
...
Які ваші думки?
Ось вам альтернативна точка зору.
Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію.При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати.
Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.
Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.
Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).
Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування. Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими.
декілька технічних зауважень. гроші вже потрапили в реальну економіку. й в ніякі бізнес-активи гроші вже не підуть - вони можуть піти тільки, якщо їх забере НБУ продаючи валюту.
але те, що вони накоплюються на рахунках юросіб - це накладає свої обмеження. головне, що купити валюту дуже багато умов. й куди можуть витрати гроші юрособи - хіба що на інвестиції, що не на часі. було б дуже цікаво подивитись зростання залишків грошей по галузям економіки - але не певен, що є така статистика.
а щоб збалансувати таку кількість грошей - варіант лише один - це стрімке зростання ВВП, рази в півтора. й гадаю всі погодяться, що частково це буде за рахунок росту цін, тобто інфляції, що все одно підтягне девал.
а здешевлення долару на гривню в квартал гадаю б нікого не налякало. бо якось ви мало думаєте про стимуляцію економіки - а це пряма стимуляція, вона працює. й що буде потім теж мало моделюєте - зараз стабільно, а потім - трикратний девал - й нікого це не злякає. чи може навпаки ніхто нічого не буде робити, поки не станеться девал.
спостерігаємо, що буде робити НБУ
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Додано: Вів 08 сер, 2023 00:08
Это уже какая-то идея фикс с этим девалом. Вселенная уже просто обязана предотвратить его, чтобы показать, что ситуация неординарная и развитие ее тоже не поддается каким-то законам. Я посылаю сигнал в космос.
Смешно ? Ну как и мне, когда его ждут который уж год . (Шаман это не именно Вам, это всем всадникам а̶п̶о̶к̶а̶л̶и̶п̶с̶и̶с̶а̶ девала )
При непрекращающихся обстрелах я вижу очередь из инвесторов, но напомню, что каждый видит то, что хочет видеть. И точка зрения зависит от точки сидения.
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Игорь
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Додано: Вів 08 сер, 2023 01:05
Shaman написав: Zebra написав: Economist написав:Міжнародні резерви України зросли за липень на +6,9% і склали 41,7 млрд дол. США.
Новый рекорд. Такими темпами выйдем к Новому году с резервам в 50 млрд
Отже на міжбанку немає покупців на всю валюту.
й добре що немає. бо інакше це б означало, що вся допомога відразу йде на погашення дефіциту валютного балансу. гадаю, в такій ситуації курс би вже не тримали
Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5 повернемось до курсу 29
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Додано: Вів 08 сер, 2023 01:23
Дюрі-бачі написав:
От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.
Не буде ніякої девальвації. Буде потрошєніє матраців. $80 млрд в них будуть знецінені. Бо сюди прискорюється експорт інфляції із США та Европи. Нам пришлють 100-200-500 млрд надрукованих доларів і скажуть потримати їх на рахунках ЗВР. Ще й борги спишуть, щоб гроші не повернулися до них і не прискорювали там інфляцію.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 01:57
Zebra написав: Дюрі-бачі написав:
От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.
Не буде ніякої девальвації. Буде потрошєніє матраців. $80 млрд в них будуть знецінені. Бо сюди прискорюється експорт інфляції із США та Европи. Нам пришлють 100-200-500 млрд надрукованих доларів і скажуть потримати їх на рахунках ЗВР. Ще й борги спишуть, щоб гроші не повернулися до них і не прискорювали там інфляцію.
Феерический бред, что надо курить чтобы такую чушь нести, ппц
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Додано: Вів 08 сер, 2023 08:15
Shaman написав:
це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.
це наслідки ідіотизму
то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма
навіщо цей примітивізм?
раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп
на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для
донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість
це як в біблейський притчі
Притча про таланти
По возвращении господин призвал к себе рабов и потребовал от них отчёта, как они распорядились со вверенными им деньгами.
Рабов, употребивших деньги в дело, он похвалил, сказав: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Последним подошёл раб, закопавший деньги в землю: «господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё»
НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день
настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше.
Укренерго (Гарантований Покупець від країни) взяли в березні на себе зобов'язання закрити борги по ЗТ за 2021/22. Чудово, але в квітні перестали платити, гроші закінчились? у Укренерго мабуть так.
Мав надію і планував продовжити інвестиції в СЕС для збільшення енергонезалежності країни, але бачу, що це недоречно -борг росте що місяця-на сьогодні це ціна DJI Mavic 3 Pro.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 09:18
Цілком підтримую. Досі не розумію чому влітку дешевим газом не заповнили сховища. І чому не виділили бюджет на імпорт електроенергії взимку (компенсації різниці тарифів)
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