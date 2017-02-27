Додано: Пон 07 сер, 2023 22:47

Realist написав: Shaman написав: Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня.

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Й тут виникає питання з * - а який курс треба тримати?

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Які ваші думки? Давайте трохи подумаємо про вплив іноземної допомоги на курс долар/гривня....Й тут виникає питання з * -...Які ваші думки?

Ось вам альтернативна точка зору.



Так, кількість грошей суттєво виросла, але ці гроші зараз (поки що) не створюють тиску на інфляцію та девальвацію.

При сучасному стані економіки та війні, ці вільні гроші не має куди вкладати.

Відповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.

ЯК ТІЛЬКИ ця ліквідність матиме змогу вилитись в реальну економіку на створення доданої вартості, от тоді буде і інфляція і девальвація.

Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.

Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).

Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування.

Девальвація яку ви пропонуєте, в даний момент (перед зимою) зробить ці девальваційні очікування жахливими. Відповідно наслідки теж можуть бути жахливими. Ось вам альтернативна точка зору.Так, кількість грошей суттєво виросла, але ціВідповідно ми не можемо відчути інфляційного та девальваційного тиску. Бо ніхто не обмінює гроші на активи, а просто акумулює (накопичує) ліквідність.Якщо цей процес через війну буде дуже млявий, то відповідно маємо всі шанси посидіти ще із курсом в районі 37 рівно до того моменту, коли НБУ скаже, що питання інфляції стабілізоване і потрібно допомагати Мінфіну наповнювати бюджет.Враховуючи повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне та зиму "на носі", припускаю, що така стабільність може протриматись до весни-літа наступного року. (виключно суб'єктивна точка зору).Плюсик вам поставив за вашу точку зору. Такі повідомлення спонукають до цікавої дискусії, проте не підтримую вас у питанні плавної девальвації в даний момент. Це принесе більше шкоди. Пам'ятайте, що часто інфляція реагує не на реальний ріст цін, а на очікування.

декілька технічних зауважень. гроші вже потрапили в реальну економіку. й в ніякі бізнес-активи гроші вже не підуть - вони можуть піти тільки, якщо їх забере НБУ продаючи валюту.але те, що вони накоплюються на рахунках юросіб - це накладає свої обмеження. головне, що купити валюту дуже багато умов. й куди можуть витрати гроші юрособи - хіба що на інвестиції, що не на часі. було б дуже цікаво подивитись зростання залишків грошей по галузям економіки - але не певен, що є така статистика.а щоб збалансувати таку кількість грошей - варіант лише один - це стрімке зростання ВВП, рази в півтора. й гадаю всі погодяться, що частково це буде за рахунок росту цін, тобто інфляції, що все одно підтягне девал.а здешевлення долару на гривню в квартал гадаю б нікого не налякало. бо якось ви мало думаєте про стимуляцію економіки - а це пряма стимуляція, вона працює. й що буде потім теж мало моделюєте - зараз стабільно, а потім - трикратний девал - й нікого це не злякає. чи може навпаки ніхто нічого не буде робити, поки не станеться девал.спостерігаємо, що буде робити НБУ