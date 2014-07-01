Shaman написав:це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.
це наслідки ідіотизму
то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма навіщо цей примітивізм?
НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше. Укренерго (Гарантований Покупець від країни) взяли в березні на себе зобов'язання закрити борги по ЗТ за 2021/22. Чудово, але в квітні перестали платити, гроші закінчились? у Укренерго мабуть так.
Без образ. В даному контексті, Ви нагадуєте мені поведінку моєї дружини. Вона не знає скільки я заробляю, бо якби знала, то точно так само вимагали би негайно суттєво збільшити сімейні витрати. Адже можливість є. Те що буде "завтра" її мало цікавить. Адже за "завтра" у нас в сім'ї відповідаю я. У дружини зовсім інша зона відповідальності.
Справа в тому, що резерви - це саме гроші "на чорний день". Це не гроші на інвестиції. Це інша кишеня і функція цієї кишені не інвестувати, а саме "оберігати". Інвестиції повинен робити бізнес, а держава може цей бізнес підтримувати (кредити 5-7-9% і т.п.) Витратити (проїсти) навіть половину резервів (які у валюті) це запустити ще 0,7 трлн грн в економіку в якій вже надлишок ліквідності яку не має куди вкласти. Уявляєте що тоді буде? Адже ВВП від цих втрат не виросте пропорційно. А щоб витратити ці гроші на створення ВВП, то як будемо ділити, котра (чия) фірма буде бенефеціаром отримання коштів? І чи зможуть всі вірки використати кошти із результатом, чи із частиною буде так як ви описали в притчі?
А якщо завтра нам різко зменшать допомогу. А критичний імпорт тільки зростає. І Що тоді пропонуєте?
Панове прихильники простих рішень. Давайте будемо трохи логіку вмикати.
Дюрі-бачі написав:Цілком підтримую. Досі не розумію чому влітку дешевим газом не заповнили сховища.
А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?
Дюрі-бачі написав: І чому не виділили бюджет на імпорт електроенергії взимку (компенсації різниці тарифів)
Бо для того щоб щось купити потрібно мати надлишок який можуть продати. І чим менші надлишки - тим більші ціни. Он Кверті пише, що не можуть розрахуватись із тими хто в Україні продукує сонячну енергію, а ви ще і пропонуєте давати заробляти іншим країнам.
ЩЕ РАЗ! У нас не комунізм, мовляв партія вирішила і завтра ми витрачаємо гроші туди то і туди то. Це так не працює! Бо як тільки буде так як ви хочете, то вся наша боротьба - марна.
Realist написав:Витратити (проїсти) навіть половину резервів (які у валюті) це запустити ще 0,7 трлн грн в економіку в якій вже надлишок ліквідності яку не має куди вкласти. Уявляєте що тоді буде? Адже ВВП від цих втрат не виросте пропорційно.
маячня, всі балачки про зайві гроші, ви хоч розумієте про що постите чорний день вже сьогодні, в енергетиці 50% потужностей ушкоджено, і замість того щоб відновлювати потенціал, ми будемо взимко витрачати ці ЗВР на закупівлю газу і ел.енергії(але по цінам в 3 рази вище ніж сьогодні) це як хвороба-можна намагатись лікувати на ранній стадії-можна чекати і потім навіть великі гроші не врятують
гроші на відновлення енергетики-це не гроші викинуті на вітер, це спроможність мати промисловість. якщо взимку будуть морози-то вибір буде на користь населення (не дати замерзнути ), промисловість(і оборонна теж) буде працювати 1-2 дні на тиждень (як це було вже раніше) тому порівняння з вашою дружиною недоречні, тому що ваша дружина витратить на шлунок(або одяг, розваги), а заповнити газові сховища на зиму-це розумне використання ресурсів... тому переможні реляції про ріст ЗВР нагадують звіти по росту надою в країні, де люди не бачили молока у вільному продажу ( щоб воно стояло на прилавках як сьогодні, навіть під час війни)
Realist написав:Панове прихильники простих рішень. Давайте будемо трохи логіку вмикати.
Дюрі-бачі написав:Цілком підтримую. Досі не розумію чому влітку дешевим газом не заповнили сховища.
А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?
Дюрі-бачі написав: І чому не виділили бюджет на імпорт електроенергії взимку (компенсації різниці тарифів)
Бо для того щоб щось купити потрібно мати надлишок який можуть продати. І чим менші надлишки - тим більші ціни. Он Кверті пише, що не можуть розрахуватись із тими хто в Україні продукує сонячну енергію, а ви ще і пропонуєте давати заробляти іншим країнам.
ЩЕ РАЗ! У нас не комунізм, мовляв партія вирішила і завтра ми витрачаємо гроші туди то і туди то. Це так не працює! Бо як тільки буде так як ви хочете, то вся наша боротьба - марна.
якість безглузді лозунги-партія, не працює... міністерство енергетики Галущенко відповідає за енергетику, нехай робить щотижнево доповідь, що зроблено і чому не зроблено (а накопичувати ЗВР-це ідіотизм, в стані війни, коли 80% надходжень надходить від донарів) для того має кабмін, щоб вони працювали кожний по своїй галузі (а якщо 80% ввп створює приватний бізнес, то навіщо нам стільки апарату чиновників -міністрів, у кожного по 4 зама, і ще по 10 радників, віце-прем'єри з різних питань (коли ці питання вирішують в більшості випадків волонтери)
Realist написав:Панове прихильники простих рішень. Давайте будемо трохи логіку вмикати.
А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?
Реалист-ви балабол, відірваний від життя
However, demand remains below average despite the recent heat waves. During the first half of the year, natural gas use declined 18% for power generation, fell 13% in the industrial sector and dropped 5% in the residential and commercial sector, according to the Oxford Institute for Energy Studies. At the same time, gas storage sites in Europe are at around 85% of capacity, remaining elevated for this time of the year.
ціна на газ впала у 10 разів порівняно з серпнем 2022р,на сьогодні це 30євро за мегаватт/час, чекає коли буде безкоштоано? або треба закачувати доки осінь не настала
Запаси газу у сховищах України з березня зросли лише на 1,5 млрд кубометрів - МЕА СЕРЕДА, 19 ЛИПНЯ 2023, 11:07 - ЛІЯ ІЛЬЧЕНКО 15358 ПЕРЕГЛЯДІВ
З березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу - до 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть в 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.
Це випливає з нового огляду про безпеку глобального ринку газу, оприлюдненого Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).
"В Україні запаси газу в сховищах газу на кінець березня 2023 року оцінювалися в 9 млрд куб. м, і зросли до 10,5 млрд кубометрів на кінець другого кварталу", - йдеться у звіті.
Зазначається, що Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр.
Shaman написав:це перекладання грошей з карману в карман, тому це не має створювати значних проблем
Гроші то перекладаються, але % то звідкись треба брати...
станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн
з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.
тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза
prodigy написав:маячня, всі балачки про зайві гроші, ви хоч розумієте про що постите чорний день вже сьогодні, в енергетиці 50% потужностей ушкоджено, і замість того щоб відновлювати потенціал, ми будемо взимко витрачати ці ЗВР на закупівлю газу і ел.енергії(але по цінам в 3 рази вище ніж сьогодні) це як хвороба-можна намагатись лікувати на ранній стадії-можна чекати і потім навіть великі гроші не врятують
гроші на відновлення енергетики-це не гроші викинуті на вітер, це спроможність мати промисловість. якщо взимку будуть морози-то вибір буде на користь населення (не дати замерзнути ), промисловість(і оборонна теж) буде працювати 1-2 дні на тиждень (як це було вже раніше) тому порівняння з вашою дружиною недоречні, тому що ваша дружина витратить на шлунок(або одяг, розваги), а заповнити газові сховища на зиму-це розумне використання ресурсів... тому переможні реляції про ріст ЗВР нагадують звіти по росту надою в країні, де люди не бачили молока у вільному продажу ( щоб воно стояло на прилавках як сьогодні, навіть під час війни)
Ніхто взимку газ купувати не буде. Бо труба розвертається на віддачу, а не закачування. Газ зараз закуповують постійно. Зради не має. Навіть купили 0,7 морд м3 у наших приватних компаній. Через міграцію населення та зупинку частини металургії (також проблема із водою із водосховиза), ми наближаємось до точки рівноваги. Є шанс, що нашого видобутку буде майже достатньо для власних потреб. А решту 2-3 млрд докупимо. Ось хроший журналіст-спеціаліст якщо ви хочете бути в темі енергетики та газу.
Що стосується відновлення енергетики. Зараз іде складна дискусія, за чиї гроші має відбуватись відновлення. Адже фірми приватні і продають електрику не за безплатно. Там де можливо відновлення йде повним ходом. Це факт. Знаю Львівську фірму яка цим займається на підприємствах Ахметова. Паралельно Контрактуються трансформатори та інше необхідне обладнання (це одне із слабких місць). Знову ж таки, читайте попередні повідомлення автора якого вам рекомендую. У нього багато на цю тему.
Що стосується виробництв (із власного досвіду). Практично всі харчові заводи в Звхідній частині України мають потужні генератори. Минулого року вони їх майже не застосовували. Величезні підприємства на кшталт склозаводів чи цементних будуть у випадках недостатку електроенергії суттєво зменшувати роботу. Цукрові заводи після минулого року вже практично на 100% на комбінованому паливі. Найбільший потенціал економії газу - в населення. Але при ціні 8 грн/м3 ніхто економити не буде. Якщо будуть сильні морози - у всіх буде пауза. Населення, освіта, бізнес. Всі будуть мати вимушені канікули. До цього потрібно бути готовим на 100% і вже до цього готуватись. Єдиний плюс, ми вже це проходили і знаємо як.
Shaman написав:а щоб збалансувати таку кількість грошей - варіант лише один - це стрімке зростання ВВП, рази в півтора. й гадаю всі погодяться, що частково це буде за рахунок росту цін, тобто інфляції, що все одно підтягне девал.