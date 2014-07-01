Додано: Вів 08 сер, 2023 10:53

prodigy написав: маячня, всі балачки про зайві гроші, ви хоч розумієте про що постите

чорний день вже сьогодні, в енергетиці 50% потужностей ушкоджено, і замість того щоб відновлювати потенціал, ми будемо взимко витрачати ці ЗВР на закупівлю газу і ел.енергії(але по цінам в 3 рази вище ніж сьогодні)

це як хвороба-можна намагатись лікувати на ранній стадії-можна чекати і потім навіть великі гроші не врятують



гроші на відновлення енергетики-це не гроші викинуті на вітер, це спроможність мати промисловість. якщо взимку будуть морози-то вибір буде на користь населення (не дати замерзнути ), промисловість(і оборонна теж) буде працювати 1-2 дні на тиждень (як це було вже раніше)

тому порівняння з вашою дружиною недоречні, тому що ваша дружина витратить на шлунок(або одяг, розваги), а заповнити газові сховища на зиму-це розумне використання ресурсів...

тому переможні реляції про ріст ЗВР нагадують звіти по росту надою в країні, де люди не бачили молока у вільному продажу ( щоб воно стояло на прилавках як сьогодні, навіть під час війни) маячня, всі балачки про зайві гроші, ви хоч розумієте про що поститечорний день вже сьогодні, в енергетиці 50% потужностей ушкоджено, і замість того щоб відновлювати потенціал, ми будемо взимко витрачати ці ЗВР на закупівлю газу і ел.енергії(але по цінам в 3 рази вище ніж сьогодні)це як хвороба-можна намагатись лікувати на ранній стадії-можна чекати і потім навіть великі гроші не врятуютьгроші на відновлення енергетики-це не гроші викинуті на вітер, це спроможність мати промисловість. якщо взимку будуть морози-то вибір буде на користь населення (не дати замерзнути ), промисловість(і оборонна теж) буде працювати 1-2 дні на тиждень (як це було вже раніше)тому порівняння з вашою дружиною недоречні, тому що ваша дружина витратить на шлунок(або одяг, розваги), а заповнити газові сховища на зиму-це розумне використання ресурсів...тому переможні реляції про ріст ЗВР нагадують звіти по росту надою в країні, де люди не бачили молока у вільному продажу ( щоб воно стояло на прилавках як сьогодні, навіть під час війни)

Ніхто взимку газ купувати не буде. Бо труба розвертається на віддачу, а не закачування. Газ зараз закуповують постійно. Зради не має.Навіть купили 0,7 морд м3 у наших приватних компаній.Через міграцію населення та зупинку частини металургії (також проблема із водою із водосховиза), ми наближаємось до точки рівноваги. Є шанс, що нашого видобутку буде майже достатньо для власних потреб. А решту 2-3 млрд докупимо.якщо ви хочете бути в темі енергетики та газу.Що стосується відновлення енергетики. Зараз іде складна дискусія, за чиї гроші має відбуватись відновлення. Адже фірми приватні і продають електрику не за безплатно. Там де можливо відновлення йде повним ходом. Це факт. Знаю Львівську фірму яка цим займається на підприємствах Ахметова. Паралельно Контрактуються трансформатори та інше необхідне обладнання (це одне із слабких місць). Знову ж таки, читайте попередні повідомлення автора якого вам рекомендую. У нього багато на цю тему.Що стосується виробництв (із власного досвіду). Практично всі харчові заводи в Звхідній частині України мають потужні генератори. Минулого року вони їх майже не застосовували. Величезні підприємства на кшталт склозаводів чи цементних будуть у випадках недостатку електроенергії суттєво зменшувати роботу. Цукрові заводи після минулого року вже практично на 100% на комбінованому паливі.Найбільший потенціал економії газу - в населення. Але при ціні 8 грн/м3 ніхто економити не буде.Якщо будуть сильні морози - у всіх буде пауза. Населення, освіта, бізнес. Всі будуть мати вимушені канікули. До цього потрібно бути готовим на 100% і вже до цього готуватись. Єдиний плюс, ми вже це проходили і знаємо як.