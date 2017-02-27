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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10692106931069410695

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 63
Менше 35,00
5%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
33%
21
37,50-38,00
35%
22
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:51

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.

Не буде ніякої девальвації. Буде потрошєніє матраців. $80 млрд в них будуть знецінені. Бо сюди прискорюється експорт інфляції із США та Европи. Нам пришлють 100-200-500 млрд надрукованих доларів і скажуть потримати їх на рахунках ЗВР. Ще й борги спишуть, щоб гроші не повернулися до них і не прискорювали там інфляцію.
мы на пороге грандиозного события, когда от доллара избавляются, а гривна крепчает и станет топовой мировой валютой.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?

А хіба не так працює ринок?
  Realist написав:Зараз іде складна дискусія, за чиї гроші має відбуватись відновлення.

От це я ніяк не можу зрозуміти. Дискусія могла бути в січні, лютому. Чи ми так до дискутуємось до грудня, а потім зовсім неочікувано прийде зима.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:(а накопичувати ЗВР-це ідіотизм, в стані війни, коли 80% надходжень надходить від донарів)

Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:10

  prodigy написав:
  Shaman написав:це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.


це наслідки ідіотизму :mrgreen:

то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма
навіщо цей примітивізм?
раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп
на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для
донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість
це як в біблейський притчі

НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день
настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше.

не довел свою думку, тому йде суперечка ні про що.

всі гроші, які отримуються, держава витрачає. те що, накоплюються ЗВР - так працює назвемо симбіоз НБУ та бюджету, це не заначка бюджету. детальний механізм спробую описати пізніше

промоделюйте ситуація, де буде валюта, якщо бюджет отримав допомогу й витратив її всередині країни.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:14

  flyman написав:
  Shaman написав:станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн

з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.

тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ

що я й називаю з карману в карман 8)

тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза

де ви побачили слово "друк"???
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:16

  Успіх написав:
  flyman написав:ми на межі грандіозного шухєра
Так саме ГОЛОВНЕ/КЛЮЧОВЕ - де/коли саме ця межа?
Якщо наступного місяця - то 70% заощаджень Успіха полетять в там-та-ра-ри! :)
А от якщо у грудні, чи пізніше - то "не все так однозначно "© ;)

конвертдепо! і "операція врятування рядового долярчика" виконана
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:18

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн

з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.

тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ

що я й називаю з карману в карман 8)

тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза

де ви побачили слово "друк"???

слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор
flyman
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