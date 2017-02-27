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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 11:51
Zebra написав: Дюрі-бачі написав:
От де справжня годівничка на 2 лярди $ в рік.
ИМХО всі ці високі облікові ставки і ОВДП, якими грається влада, ще аукнуться в девальвації.
Не буде ніякої девальвації. Буде потрошєніє матраців. $80 млрд в них будуть знецінені. Бо сюди прискорюється експорт інфляції із США та Европи. Нам пришлють 100-200-500 млрд надрукованих доларів і скажуть потримати їх на рахунках ЗВР. Ще й борги спишуть, щоб гроші не повернулися до них і не прискорювали там інфляцію.
мы на пороге грандиозного события, когда от доллара избавляются, а гривна крепчает и станет топовой мировой валютой.
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Proofy
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42
Realist написав:
А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?
А хіба не так працює ринок?
Realist написав:
Зараз іде складна дискусія, за чиї гроші має відбуватись відновлення.
От це я ніяк не можу зрозуміти. Дискусія могла бути в січні, лютому. Чи ми так до дискутуємось до грудня, а потім зовсім неочікувано прийде зима.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:50
prodigy написав:
(а накопичувати ЗВР-це ідіотизм, в стані війни, коли 80% надходжень надходить від донарів)
Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:10
prodigy написав: Shaman написав:
це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.
це наслідки ідіотизму
то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма
навіщо цей примітивізм?
раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп
на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для
донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість
це як в біблейський притчі
НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день
настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше.
не довел свою думку, тому йде суперечка ні про що.
всі гроші, які отримуються, держава витрачає. те що, накоплюються ЗВР - так працює назвемо симбіоз НБУ та бюджету, це не заначка бюджету. детальний механізм спробую описати пізніше
промоделюйте ситуація, де буде валюта, якщо бюджет отримав допомогу й витратив її всередині країни.
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Shaman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:14
flyman написав: Shaman написав:
станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346
ярдів грн
з них у власності НБУ 692
ярди грн або 51%
. ще 480
ярдів грн або 36%
- у банках. з яких 75
% - у держабанках.
тобто % майже по 80%
ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
тільки держава друкує
, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза
де ви побачили слово "друк"???
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Shaman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:16
Успіх написав: flyman написав:
ми на межі грандіозного шухєра
Так саме ГОЛОВНЕ/КЛЮЧОВЕ - де/коли саме ця межа?
Якщо наступного місяця - то 70% заощаджень Успіха полетять в там-та-ра-ри!
А от якщо у грудні, чи пізніше - то "не все так однозначно "©
конвертдепо! і "операція врятування рядового долярчика" виконана
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flyman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:18
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346
ярдів грн
з них у власності НБУ 692
ярди грн або 51%
. ще 480
ярдів грн або 36%
- у банках. з яких 75
% - у держабанках.
тобто % майже по 80%
ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
тільки держава друкує
, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза
де ви побачили слово "друк"???
слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор
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flyman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:32
Дюрі-бачі написав:
Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
У випадку програшу ЗВР в 40 млрд нам не допоможуть. Якщо вони після програшу у нас залишаться взагалі.
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Economist
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:40
Economist написав: Дюрі-бачі написав:
Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
У випадку програшу ЗВР в 40 млрд нам не допоможуть. Якщо вони після програшу у нас залишаться взагалі.
Що означає "програш"?
Це як у футболі?
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flyman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:44
flyman написав:
означає "програш"?
землі , що закріплено Конституцією рф , а саме УКРАЇНСЬКІ області ХЕРСОНСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА,ЛУГАНСЬКА,ДОНЕЦЬКА,ХАРКІВСЬКА,АР КРИМ ,залишаться в межах рф і буде припинено вогонь з обох боків
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