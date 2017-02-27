Додано: Вів 08 сер, 2023 17:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............08.08.2023.........09.08.2023

дата розрахунку..............07.08.2023..........08.08.2023

Євро.................................40,1633...............40,0134...-0.37%

Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0942 (вчера 1.0983)



Индекс доллара DXY в 15-00 102.70 (вчера 102.21).

Доллар продолжил отыгрываться и вплотную приблизился к максимумам четверга, с которых начинал падение.

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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 серпня 2023 року, до державного бюджету

залучено 7 218 804 233,59 грн.

Из них:

- до 02.10.2024 - 420 дн. - 17,80% - 22 029 949,17 грн;

- до 15.01.2025 - 525 дн. - 18,35% - 2 133 204 674,47 грн;

- до 22.07.2026 - 1078 дн. - 19,50% - 5 063 569 609,95 грн - резервные с 11 августа.

Сегодня был предложен тот же набор бумаг, что и в прошлый вторник. Совпали даже лимиты.

Объем размещения превзошел результат прошлой недели более, чем вдвое. Это выглядит не совсем обычно, поскольку наибольшим спросом обычно пользуются новые бумаги и те, которые давно не размещались. Крупных погашений, которые могли стать поводом для переразмещения не было.

Повышение спроса на "резервные" бумаги еще можно понять - приближается срок вступления в силу их "резервности", да и доходность немного выросла. В результате были удовлетворены все заявки, но заявки с самой высокой доходностью были удовлетворены только частично из-за установленного лимита.

Труднее объяснить многократный рост интереса к среднесрочным облигациям. Доходность по ним кажется выросшей, но в прошлый раз я обращал внимание на несоответствие в отчетности. Сегодняшняя доходность соответствует той, которая кажется правильной и для прошлого размещения. Тут была отклонена одна не слишком объемная заявка.

Самые короткие бумаги, как и в прошлый раз, спросом не пользовались, доходность не изменилась.