А хіба не так працює ринок?
От це я ніяк не можу зрозуміти. Дискусія могла бути в січні, лютому. Чи ми так до дискутуємось до грудня, а потім зовсім неочікувано прийде зима.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А хіба не так працює ринок?
От це я ніяк не можу зрозуміти. Дискусія могла бути в січні, лютому. Чи ми так до дискутуємось до грудня, а потім зовсім неочікувано прийде зима.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:10
не довел свою думку, тому йде суперечка ні про що.
всі гроші, які отримуються, держава витрачає. те що, накоплюються ЗВР - так працює назвемо симбіоз НБУ та бюджету, це не заначка бюджету. детальний механізм спробую описати пізніше
промоделюйте ситуація, де буде валюта, якщо бюджет отримав допомогу й витратив її всередині країни.
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:14
де ви побачили слово "друк"???
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:16
конвертдепо! і "операція врятування рядового долярчика" виконана
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:18
слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У випадку програшу ЗВР в 40 млрд нам не допоможуть. Якщо вони після програшу у нас залишаться взагалі.
Додано: Вів 08 сер, 2023 14:54
Газ найкраще підготувалася Іспанія!
Тут багато пишуть за газ.
Буквально вчора на державному іспанському ТВ показали новину, що Іспанія саме краще підготувалася серед всіх країн ЄС до зими!
Запасли в сховище вже 99% від потреб.
Також добре запаслася Бельгія на 100%
Хорватія на 96%.
Найгірше
Латвія 73%
Франція 76%
Румунія 79%
Про Україну ні слова, бо ми не в ЄС.
Саме більше мене ошарашили слова з 1:30хв, що найбільшим постачальником газу в Іспанію є росія, а тоді вже Алжир!
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:58
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.08.2023.........09.08.2023
дата розрахунку..............07.08.2023..........08.08.2023
Євро.................................40,1633...............40,0134...-0.37%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0942 (вчера 1.0983)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.70 (вчера 102.21).
Доллар продолжил отыгрываться и вплотную приблизился к максимумам четверга, с которых начинал падение.
................................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 серпня 2023 року, до державного бюджету
залучено 7 218 804 233,59 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 420 дн. - 17,80% - 22 029 949,17 грн;
- до 15.01.2025 - 525 дн. - 18,35% - 2 133 204 674,47 грн;
- до 22.07.2026 - 1078 дн. - 19,50% - 5 063 569 609,95 грн - резервные с 11 августа.
Сегодня был предложен тот же набор бумаг, что и в прошлый вторник. Совпали даже лимиты.
Объем размещения превзошел результат прошлой недели более, чем вдвое. Это выглядит не совсем обычно, поскольку наибольшим спросом обычно пользуются новые бумаги и те, которые давно не размещались. Крупных погашений, которые могли стать поводом для переразмещения не было.
Повышение спроса на "резервные" бумаги еще можно понять - приближается срок вступления в силу их "резервности", да и доходность немного выросла. В результате были удовлетворены все заявки, но заявки с самой высокой доходностью были удовлетворены только частично из-за установленного лимита.
Труднее объяснить многократный рост интереса к среднесрочным облигациям. Доходность по ним кажется выросшей, но в прошлый раз я обращал внимание на несоответствие в отчетности. Сегодняшняя доходность соответствует той, которая кажется правильной и для прошлого размещения. Тут была отклонена одна не слишком объемная заявка.
Самые короткие бумаги, как и в прошлый раз, спросом не пользовались, доходность не изменилась.
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