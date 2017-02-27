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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10693106941069510696>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 66
Менше 35,00
5%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
35%
23
37,50-38,00
35%
23
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А де взяти цей газ? Чи ви думаєте, що ринок газу - це отак сьогодні маю гроші - купляю, а завтра не маю - не купляю?

А хіба не так працює ринок?
  Realist написав:Зараз іде складна дискусія, за чиї гроші має відбуватись відновлення.

От це я ніяк не можу зрозуміти. Дискусія могла бути в січні, лютому. Чи ми так до дискутуємось до грудня, а потім зовсім неочікувано прийде зима.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:(а накопичувати ЗВР-це ідіотизм, в стані війни, коли 80% надходжень надходить від донарів)

Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:10

  prodigy написав:
  Shaman написав:це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.


це наслідки ідіотизму :mrgreen:

то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма
навіщо цей примітивізм?
раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп
на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для
донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість
це як в біблейський притчі

НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день
настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше.

не довел свою думку, тому йде суперечка ні про що.

всі гроші, які отримуються, держава витрачає. те що, накоплюються ЗВР - так працює назвемо симбіоз НБУ та бюджету, це не заначка бюджету. детальний механізм спробую описати пізніше

промоделюйте ситуація, де буде валюта, якщо бюджет отримав допомогу й витратив її всередині країни.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:14

  flyman написав:
  Shaman написав:станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн

з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.

тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ

що я й називаю з карману в карман 8)

тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза

де ви побачили слово "друк"???
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:16

  Успіх написав:
  flyman написав:ми на межі грандіозного шухєра
Так саме ГОЛОВНЕ/КЛЮЧОВЕ - де/коли саме ця межа?
Якщо наступного місяця - то 70% заощаджень Успіха полетять в там-та-ра-ри! :)
А от якщо у грудні, чи пізніше - то "не все так однозначно "© ;)

конвертдепо! і "операція врятування рядового долярчика" виконана
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:18

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:станом на 01.08 гривневих ОВДП - 1 346 ярдів грн

з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.

тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ

що я й називаю з карману в карман 8)

тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза

де ви побачили слово "друк"???

слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)


У випадку програшу ЗВР в 40 млрд нам не допоможуть. Якщо вони після програшу у нас залишаться взагалі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:54

Газ найкраще підготувалася Іспанія!

Тут багато пишуть за газ.
Буквально вчора на державному іспанському ТВ показали новину, що Іспанія саме краще підготувалася серед всіх країн ЄС до зими!
Запасли в сховище вже 99% від потреб.
Також добре запаслася Бельгія на 100%
Хорватія на 96%.
Найгірше
Латвія 73%
Франція 76%
Румунія 79%
Про Україну ні слова, бо ми не в ЄС.
Саме більше мене ошарашили слова з 1:30хв, що найбільшим постачальником газу в Іспанію є росія, а тоді вже Алжир!

https://www.youtube.com/watch?v=qlQsT6g8sso
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 17:58

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.08.2023.........09.08.2023
дата розрахунку..............07.08.2023..........08.08.2023
Євро.................................40,1633...............40,0134...-0.37%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0942 (вчера 1.0983)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.70 (вчера 102.21).
Доллар продолжил отыгрываться и вплотную приблизился к максимумам четверга, с которых начинал падение.
................................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 серпня 2023 року, до державного бюджету
залучено 7 218 804 233,59 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 420 дн. - 17,80% - 22 029 949,17 грн;
- до 15.01.2025 - 525 дн. - 18,35% - 2 133 204 674,47 грн;
- до 22.07.2026 - 1078 дн. - 19,50% - 5 063 569 609,95 грн - резервные с 11 августа.
Сегодня был предложен тот же набор бумаг, что и в прошлый вторник. Совпали даже лимиты.
Объем размещения превзошел результат прошлой недели более, чем вдвое. Это выглядит не совсем обычно, поскольку наибольшим спросом обычно пользуются новые бумаги и те, которые давно не размещались. Крупных погашений, которые могли стать поводом для переразмещения не было.
Повышение спроса на "резервные" бумаги еще можно понять - приближается срок вступления в силу их "резервности", да и доходность немного выросла. В результате были удовлетворены все заявки, но заявки с самой высокой доходностью были удовлетворены только частично из-за установленного лимита.
Труднее объяснить многократный рост интереса к среднесрочным облигациям. Доходность по ним кажется выросшей, но в прошлый раз я обращал внимание на несоответствие в отчетности. Сегодняшняя доходность соответствует той, которая кажется правильной и для прошлого размещения. Тут была отклонена одна не слишком объемная заявка.
Самые короткие бумаги, как и в прошлый раз, спросом не пользовались, доходность не изменилась.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:35

  flyman написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза

де ви побачили слово "друк"???

слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор

будьте ласкаві поясните свою думку.

чи це просто красиві слова без змісту?
Shaman
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