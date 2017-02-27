Shaman написав:це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.
це наслідки ідіотизму
то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма навіщо цей примітивізм? раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість це як в біблейський притчі
НБУ виглядає, як той раб що закопав гроші в землю "на чорний день!", так чорний день настав 24лютого і триває досі. Гроші треба використовувати. Лякають апокаліптичною зимою і відсутністю енергії-так будуйте підземну інфраструктуру-закуповуйте обладнання: промислові трансформатори та інше.
не довел свою думку, тому йде суперечка ні про що.
всі гроші, які отримуються, держава витрачає. те що, накоплюються ЗВР - так працює назвемо симбіоз НБУ та бюджету, це не заначка бюджету. детальний механізм спробую описати пізніше
промоделюйте ситуація, де буде валюта, якщо бюджет отримав допомогу й витратив її всередині країни.
з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.
тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза
з них у власності НБУ 692 ярди грн або 51%. ще 480 ярдів грн або 36% - у банках. з яких 75% - у держабанках.
тобто % майже по 80% ОВДП - це доход держустанов, який потім стає доходом бюджету. тобто бюджет спочатку платить % ОВГЗ, потім отримує дохід. й як я бачу зі звітності НБУ за 2022 рік, бюджет не надто парився й взагалі не платив % НБУ - напевне чекав заліку зі сплатою доходу від НБУ
що я й називаю з карману в карман
тільки держава друкує, а пересічений бідніє ... а в решті все добре, прекрасна маркіза
де ви побачили слово "друк"???
слідкуйте за руками фокусника (мінфіна), поки ще не працює банківський мультиплікатор
Дюрі-бачі написав:Єдиний варіант для мене, коли це оправдано: нам чогось не кажуть і влада очікує на програш у війні - тому готується виживати без репарацій і без допомоги (чи з недостатньою допомогою)
У випадку програшу ЗВР в 40 млрд нам не допоможуть. Якщо вони після програшу у нас залишаться взагалі.
Тут багато пишуть за газ. Буквально вчора на державному іспанському ТВ показали новину, що Іспанія саме краще підготувалася серед всіх країн ЄС до зими! Запасли в сховище вже 99% від потреб. Також добре запаслася Бельгія на 100% Хорватія на 96%. Найгірше Латвія 73% Франція 76% Румунія 79% Про Україну ні слова, бо ми не в ЄС. Саме більше мене ошарашили слова з 1:30хв, що найбільшим постачальником газу в Іспанію є росія, а тоді вже Алжир!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............08.08.2023.........09.08.2023 дата розрахунку..............07.08.2023..........08.08.2023 Євро.................................40,1633...............40,0134...-0.37% Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0942 (вчера 1.0983)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.70 (вчера 102.21). Доллар продолжил отыгрываться и вплотную приблизился к максимумам четверга, с которых начинал падение. ................................................ За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 серпня 2023 року, до державного бюджету залучено 7 218 804 233,59 грн. Из них: - до 02.10.2024 - 420 дн. - 17,80% - 22 029 949,17 грн; - до 15.01.2025 - 525 дн. - 18,35% - 2 133 204 674,47 грн; - до 22.07.2026 - 1078 дн. - 19,50% - 5 063 569 609,95 грн - резервные с 11 августа. Сегодня был предложен тот же набор бумаг, что и в прошлый вторник. Совпали даже лимиты. Объем размещения превзошел результат прошлой недели более, чем вдвое. Это выглядит не совсем обычно, поскольку наибольшим спросом обычно пользуются новые бумаги и те, которые давно не размещались. Крупных погашений, которые могли стать поводом для переразмещения не было. Повышение спроса на "резервные" бумаги еще можно понять - приближается срок вступления в силу их "резервности", да и доходность немного выросла. В результате были удовлетворены все заявки, но заявки с самой высокой доходностью были удовлетворены только частично из-за установленного лимита. Труднее объяснить многократный рост интереса к среднесрочным облигациям. Доходность по ним кажется выросшей, но в прошлый раз я обращал внимание на несоответствие в отчетности. Сегодняшняя доходность соответствует той, которая кажется правильной и для прошлого размещения. Тут была отклонена одна не слишком объемная заявка. Самые короткие бумаги, как и в прошлый раз, спросом не пользовались, доходность не изменилась.