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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10693106941069510696

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 66
Менше 35,00
5%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
35%
23
37,50-38,00
35%
23
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:42

  Shaman написав:будьте ласкаві поясните свою думку.

чи це просто красиві слова без змісту?

це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 19:59

  flyman написав:
  Shaman написав:будьте ласкаві поясните свою думку.

чи це просто красиві слова без змісту?

це не друк грошей, це - емісія, так підходить?

ні, не підходить - бо в наведеному прикладі немає ні друку грошей, ні емісії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35

  Proofy написав:мы на пороге грандиозного события, когда от доллара избавляются, а гривна крепчает и станет топовой мировой валютой.

Гривна просто укрепится.
Zebra
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