|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:42
Shaman написав:
будьте ласкаві поясните свою думку.
чи це просто красиві слова без змісту?
це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32118
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1526 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:59
flyman написав: Shaman написав:
будьте ласкаві поясните свою думку.
чи це просто красиві слова без змісту?
це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
ні, не підходить - бо в наведеному прикладі немає ні друку грошей, ні емісії...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 1127 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Proofy написав:
мы на пороге грандиозного события, когда от доллара избавляются, а гривна крепчает и станет топовой мировой валютой.
Гривна просто укрепится.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12184
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1830 раз.
- Подякували: 2644 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32981
|36288686
|
|
|7976
|22906447
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12944005
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|