Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38

prodigy написав: Shaman написав: це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають. це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.



це наслідки ідіотизму



то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма

навіщо цей примітивізм?

раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп

на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для

донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість

... це наслідки ідіотизмуто що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котманавіщо цей примітивізм?раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввпна сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал длядонорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість...

дивиться, механізм такий - бюджет отримав іноземну допомогу чи кредит. це вже ЗВР, але потім бюджет обмінює цю валюту на гривню в НБУ. й тепер на балансі бюджету гривня, а на балансі НБУ - валюта. й по певним ознакам я бачу, що обмінюється вся валюта, навіть та, яка ще не потрібна - але це не точно. валюта на балансі НБУ - це теж ЗВР.потім бюджет витрачає гроші - якщо це імпорт, то валюта знову відкупається в НБУ. але більшість грошей поки що не йде за кордон, а залишається всередині країни.й тому ЗВР, який на балансі НБУ, це не невитрачені гроші, бюджет їх вже витратив - а це як би сказати - це актив, під який НБУ емітував гривну. тобто це теж емісія, але хоч забезпечена валютою. теоретично НБУ може ще раз позичити гроші бюджету, але це вже буде чиста емісія. й якщо так станеться, що ми витратимо ЗВР, то вся ця емітована гривня дуже швидко девальвує.тому збільшення ЗВР не тому що, хтось не хоче витрачати гроші, а тому що такий механізм обліку ЗВР. на це питання може відповісти розподіл, чиї це гроші - бюджету чи НБУ, але не чув, що є такі звіти - хіба що можна по балансу НБУ, але баланс НБУ буде лише за рік.