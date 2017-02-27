це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:42
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:59
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38
дивиться, механізм такий - бюджет отримав іноземну допомогу чи кредит. це вже ЗВР, але потім бюджет обмінює цю валюту на гривню в НБУ. й тепер на балансі бюджету гривня, а на балансі НБУ - валюта. й по певним ознакам я бачу, що обмінюється вся валюта, навіть та, яка ще не потрібна - але це не точно. валюта на балансі НБУ - це теж ЗВР.
потім бюджет витрачає гроші - якщо це імпорт, то валюта знову відкупається в НБУ. але більшість грошей поки що не йде за кордон, а залишається всередині країни.
й тому ЗВР, який на балансі НБУ, це не невитрачені гроші, бюджет їх вже витратив - а це як би сказати - це актив, під який НБУ емітував гривну. тобто це теж емісія, але хоч забезпечена валютою. теоретично НБУ може ще раз позичити гроші бюджету, але це вже буде чиста емісія. й якщо так станеться, що ми витратимо ЗВР, то вся ця емітована гривня дуже швидко девальвує.
тому збільшення ЗВР не тому що, хтось не хоче витрачати гроші, а тому що такий механізм обліку ЗВР. на це питання може відповісти розподіл, чиї це гроші - бюджету чи НБУ, але не чув, що є такі звіти - хіба що можна по балансу НБУ, але баланс НБУ буде лише за рік.
Додано: Сер 09 сер, 2023 01:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.
Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.
Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
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