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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:42
Shaman написав:
будьте ласкаві поясните свою думку.
чи це просто красиві слова без змісту?
це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
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flyman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 19:59
flyman написав: Shaman написав:
будьте ласкаві поясните свою думку.
чи це просто красиві слова без змісту?
це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
ні, не підходить - бо в наведеному прикладі немає ні друку грошей, ні емісії...
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Shaman
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Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Proofy написав:
мы на пороге грандиозного события, когда от доллара избавляются, а гривна крепчает и станет топовой мировой валютой.
Гривна просто укрепится.
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Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38
prodigy написав: Shaman написав:
це наслідки іноземної допомоги - допомога поступає, ЗВР зростають.
це наслідки ідіотизму
то що звр зростають на 100% з допомоги , тому що своїх грошей котма
навіщо цей примітивізм?
раніше звр визначено як одним з points de référence: звр, інфляція, торговельний баланс, ввп
на сьогодні (в стані війни) на бачу сенсу в зростанні звр, навпаки-це анті сигнал для
донорів, гроші не вкладаються ні економіки , ні оборонну промисловість
...
дивиться, механізм такий - бюджет отримав іноземну допомогу чи кредит. це вже ЗВР, але потім бюджет обмінює цю валюту на гривню в НБУ. й тепер на балансі бюджету гривня, а на балансі НБУ - валюта. й по певним ознакам я бачу, що обмінюється вся валюта, навіть та, яка ще не потрібна - але це не точно. валюта на балансі НБУ - це теж ЗВР.
потім бюджет витрачає гроші - якщо це імпорт, то валюта знову відкупається в НБУ. але більшість грошей поки що не йде за кордон, а залишається всередині країни.
й тому ЗВР, який на балансі НБУ, це не невитрачені гроші, бюджет їх вже витратив - а це як би сказати - це актив, під який НБУ емітував гривну. тобто це теж емісія, але хоч забезпечена валютою. теоретично НБУ може ще раз позичити гроші бюджету, але це вже буде чиста емісія. й якщо так станеться, що ми витратимо ЗВР, то вся ця емітована гривня дуже швидко девальвує.
тому збільшення ЗВР не тому що, хтось не хоче витрачати гроші, а тому що такий механізм обліку ЗВР. на це питання може відповісти розподіл, чиї це гроші - бюджету чи НБУ, але не чув, що є такі звіти - хіба що можна по балансу НБУ, але баланс НБУ буде лише за рік.
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Shaman
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Додано: Сер 09 сер, 2023 01:28
На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.
Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.
Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
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Zebra
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:46
Zebra написав:
На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.
Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка
? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.
Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
так не буде, тому що FOMO та консюмеризм це більше 95% населення планети, як ти їх не вчи фін. грамотності, і навіть при річному доході $100K будуть жити в кредит від получки до получки не вистачатиме
візьміть для прикладу, Бенілюкск, Швейцарію, Скандинавію ... там би мало бути те що Зебра пише, але нема. Отже логіка не вірна.
Будуть працювати, але так щоб не внапряг.
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flyman
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:16
flyman написав:
візьміть для прикладу, Бенілюкск, Швейцарію, Скандинавію ... там би мало бути те що Зебра пише, але нема. Отже логіка не вірна.
Будуть працювати, але так щоб не внапряг.
Бо країни золотого мільярда імпортують робочу силу, провідних спеців та вчених.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 13:02
Zebra написав:
На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.
Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.
Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?
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Додано: Сер 09 сер, 2023 13:23
Или в акциях каких-то SPY или других, которые в странах того самого миллиарда?
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