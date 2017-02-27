це не друк грошей, це - емісія, так підходить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:42
Додано: Вів 08 сер, 2023 19:59
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38
дивиться, механізм такий - бюджет отримав іноземну допомогу чи кредит. це вже ЗВР, але потім бюджет обмінює цю валюту на гривню в НБУ. й тепер на балансі бюджету гривня, а на балансі НБУ - валюта. й по певним ознакам я бачу, що обмінюється вся валюта, навіть та, яка ще не потрібна - але це не точно. валюта на балансі НБУ - це теж ЗВР.
потім бюджет витрачає гроші - якщо це імпорт, то валюта знову відкупається в НБУ. але більшість грошей поки що не йде за кордон, а залишається всередині країни.
й тому ЗВР, який на балансі НБУ, це не невитрачені гроші, бюджет їх вже витратив - а це як би сказати - це актив, під який НБУ емітував гривну. тобто це теж емісія, але хоч забезпечена валютою. теоретично НБУ може ще раз позичити гроші бюджету, але це вже буде чиста емісія. й якщо так станеться, що ми витратимо ЗВР, то вся ця емітована гривня дуже швидко девальвує.
тому збільшення ЗВР не тому що, хтось не хоче витрачати гроші, а тому що такий механізм обліку ЗВР. на це питання може відповісти розподіл, чиї це гроші - бюджету чи НБУ, але не чув, що є такі звіти - хіба що можна по балансу НБУ, але баланс НБУ буде лише за рік.
Додано: Сер 09 сер, 2023 01:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.
Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.
Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
Додано: Сер 09 сер, 2023 11:46
так не буде, тому що FOMO та консюмеризм це більше 95% населення планети, як ти їх не вчи фін. грамотності, і навіть при річному доході $100K будуть жити в кредит від получки до получки не вистачатиме
візьміть для прикладу, Бенілюкск, Швейцарію, Скандинавію ... там би мало бути те що Зебра пише, але нема. Отже логіка не вірна.
Будуть працювати, але так щоб не внапряг.
Додано: Сер 09 сер, 2023 12:16
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:02
А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Или в акциях каких-то SPY или других, которые в странах того самого миллиарда?
Додано: Сер 09 сер, 2023 15:32
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.08.2023..........10.08.2023
дата розрахунку..............08.08.2023...........09.08.2023
Євро.................................40,0134................40,1194...+0.26%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0971 (вчера 1.0942)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.49 (вчера 102.70).
Ночью доллар слегка отскочил, а с утра снова пытается карабкаться вверх.
.......................................
Кто эта злая сила, которая спит и видит, как обобрать несчастного хомяка?
Может ей стоит помолиться или принести жертву?
Начнем с того, что далеко не все жители планеты в состоянии нахомячить сколь-нибудь существенную сумму. В любой стране мира, сколь бы богатой она ни была, средний доход активно хомячить не позволяет.
Небольшое количество людей, которые уже имеют некоторые излишки, но еще не умеют инвестировать, не столь велико, чтобы делать погоду.
А если случится невероятное и такое произойдет, найдутся маркетологи, которые убедят непричастных к накоплению состояния детей в том, что им совершенно необходимо потратить деньги на какую-нибудь гениальную фигню.
И да, без таких гениальных фигней для удовлетворения базовых потребностей людей уже достаточно, чтобы работало процентов 5. Я не сторонник экстремальной экономии, но вокруг продается столько всего совершенно ненужного...
Наши карманы успешно потрошат без всяких мировых заговоров (вот уж не знаю, какой смайлик поставить)
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