Додано: Сер 09 сер, 2023 15:32

Zebra написав: Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.

Zebra написав: Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............09.08.2023..........10.08.2023дата розрахунку..............08.08.2023...........09.08.2023Євро.................................40,0134...................+0.26%Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0942)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 102.70).Ночью доллар слегка отскочил, а с утра снова пытается карабкаться вверх........................................Кто эта злая сила, которая спит и видит, как обобрать несчастного хомяка?Может ей стоит помолиться или принести жертву?Начнем с того, что далеко не все жители планеты в состоянии нахомячить сколь-нибудь существенную сумму. В любой стране мира, сколь бы богатой она ни была, средний доход активно хомячить не позволяет.Небольшое количество людей, которые уже имеют некоторые излишки, но еще не умеют инвестировать, не столь велико, чтобы делать погоду.А если случится невероятное и такое произойдет, найдутся маркетологи, которые убедят непричастных к накоплению состояния детей в том, что им совершенно необходимо потратить деньги на какую-нибудь гениальную фигню.И да, без таких гениальных фигней для удовлетворения базовых потребностей людей уже достаточно, чтобы работало процентов 5. Я не сторонник экстремальной экономии, но вокруг продается столько всего совершенно ненужного...Наши карманы успешно потрошат без всяких мировых заговоров (вот уж не знаю, какой смайлик поставить)