RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10694106951069610697

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
1%
1
37,00-37,50
36%
25
37,50-38,00
34%
24
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

инфляция 11.3%
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:58

  asti написав:
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.

А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?[/quote]

вибух газу у сусіда наркомана
ракета прилетіла
арендатори розтрощили все, унітаз також і шпалери обідрали, всю меблю ротрощили і т.д.
є такі профі, в тік току знімають, як нівічать квартири арендовані
а якщо нежитлові, то ковід не останній

саме кращі вкладення у власні зуби, пластичні операції, щоб виглядати красивим
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 30.09.15
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:18

Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.

Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.

Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.
prodigy
 
Повідомлень: 10038
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3224 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10694106951069610697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3297, 3298, 3299
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32985 36289453
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 10:32
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22906631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12944162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5062)
09.08.2023 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.