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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 сер, 2023 18:57
инфляция 11.3%
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alexanderbukin93
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Додано: Сер 09 сер, 2023 18:58
asti написав:
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?[/quote]
вибух газу у сусіда наркомана
ракета прилетіла
арендатори розтрощили все, унітаз також і шпалери обідрали, всю меблю ротрощили і т.д.
є такі профі, в тік току знімають, як нівічать квартири арендовані
а якщо нежитлові, то ковід не останній
саме кращі вкладення у власні зуби, пластичні операції, щоб виглядати красивим
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Yuri_61
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Додано: Сер 09 сер, 2023 19:18
Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.
Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.
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