asti написав: Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?[/quote]
вибух газу у сусіда наркомана ракета прилетіла арендатори розтрощили все, унітаз також і шпалери обідрали, всю меблю ротрощили і т.д. є такі профі, в тік току знімають, як нівічать квартири арендовані а якщо нежитлові, то ковід не останній
саме кращі вкладення у власні зуби, пластичні операції, щоб виглядати красивим
Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.
Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.
Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Так 100 чи 100 тисяч? А взагалі крута арифметика, по неї негативний ВВП взагалі не проблема