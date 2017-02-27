asti написав: Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.
А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?[/quote]
вибух газу у сусіда наркомана ракета прилетіла арендатори розтрощили все, унітаз також і шпалери обідрали, всю меблю ротрощили і т.д. є такі профі, в тік току знімають, як нівічать квартири арендовані а якщо нежитлові, то ковід не останній
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 09 сер, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.
Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.
Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.
Так 100 чи 100 тисяч? А взагалі крута арифметика, по неї негативний ВВП взагалі не проблема
валютні інтервенції НБУ лише для стабілізації курсу гривні? Чи зараз НБУ, коли ЧОМУСЬ (?!) немає інших продавців доларів. Де інші продавці доларів подівались? Хто як думає по цьому питанню? Імхо, не хочуть інші продавати долари задешево, бо розуміють, що зараз справедливий курс долара 50+ Імхо, в умовах, коли немає інших продавців доларів, НБУ виступає монопольним продавцем доларів. Так навіщо він їх продає? ? Щоб отримати гривню для Мінфіну? і хто покупці доларів? де можна побачити покупців доларів на міжбанку і скільки кожний купив?