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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10694106951069610697

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
1%
1
37,00-37,50
36%
25
37,50-38,00
34%
24
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

инфляция 11.3%
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:58

  asti написав:
Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.

А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?[/quote]

вибух газу у сусіда наркомана
ракета прилетіла
арендатори розтрощили все, унітаз також і шпалери обідрали, всю меблю ротрощили і т.д.
є такі профі, в тік току знімають, як нівічать квартири арендовані
а якщо нежитлові, то ковід не останній
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 09 сер, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:18

Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.

Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.

Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:59

  prodigy написав:
Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.


Так 100 чи 100 тисяч? :mrgreen:
А взагалі крута арифметика, по неї негативний ВВП взагалі не проблема :mrgreen:

Загальний ВВП країни в цілому майже до лампочки, головне персональний, і звісно після корекції по ПКС.
І навіть там є нюанси https://telegra.ph/CHomu-VVP---ne-najkr ... arda-08-06
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

валютні інтервенції НБУ лише для стабілізації курсу гривні?
Чи зараз НБУ, коли ЧОМУСЬ (?!) немає інших продавців доларів.
Де інші продавці доларів подівались? Хто як думає по цьому питанню?
Імхо, не хочуть інші продавати долари задешево, бо розуміють, що зараз справедливий курс долара 50+
Імхо, в умовах, коли немає інших продавців доларів, НБУ виступає монопольним продавцем доларів.
Так навіщо він їх продає? ? Щоб отримати гривню для Мінфіну?
і хто покупці доларів?
де можна побачити покупців доларів на міжбанку і скільки кожний купив?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:де можна побачити покупців доларів на міжбанку і скільки кожний купив?


вони після 21 у парку на лавочці збираються, пиво-рибка, адресок підігнати?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:54

📉 Інфляція у липні впала до 11,3% рік до року
Топ-3 категорії по зростанню цін за рік:
🏨Готелі та ресторани: +18,5%
🚿ЖКГ: +14,7%
💊Медицина: +13,7%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:57

  asti написав:
  Zebra написав:На наших территориях не может происходить накопление капитала, который тем более может передаваться спокойно из поколения в поколение - от дурного к дурному. Нахомяченнвй доллар в матрацах обесценят путем внутренней инфляции и низкого обменного курса.

Представьте что все жители планеты нахомячили доллары и вышли на пенсию, обеспечив своих детей, которым не нужно вкалывать от звонка до звонка? Что будет происходить? Денег много, а работать некому. Благополучие, когда Украина превращается в страну золотого миллиарда пока не возможно. Будет потрошение матрацев. Много жирка нахомячено.

Ну це ж було уже. Революции, сберкнижки, когда дураки вкалывая фактически передавали результаты своих трудов узкому кругу лиц, а не своим нащадкам. И последним приходилось вкалывать с нуля.

Не будет такого, что нахомяченное не обесценят.

А если нахомяченное не в матрасе, а, например, в недвижимости которая сдается и приносит доход, что тогда?

Я больше рассуждаю по теме ветки, что будет с нахомяченной валютой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

30 000 для військових повернули. В кінці серпня побачимо ефект?

https://suspilne.media/547631-kabmin-za ... ahisnikiv/
Economist
 
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