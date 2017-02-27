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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10695106961069710698

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
1%
1
37,00-37,50
36%
25
37,50-38,00
34%
24
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:58

  Кучинелли написав:
  Economist написав:30 000 для військових повернули. В кінці серпня побачимо ефект?

https://suspilne.media/547631-kabmin-za ... ahisnikiv/


Ты неправильно понял.
30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.
за червень і липень оплати не було
sens
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