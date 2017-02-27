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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:58
Кучинелли написав:
Ты неправильно понял.
30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.
за червень і липень оплати не було
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Додано: Чет 10 сер, 2023 13:01
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