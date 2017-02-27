Додано: Чет 10 сер, 2023 15:22

Realist написав: От бачите, не тільки ми переживаємо за надлишок гривневої ліквідності (жарт).



Національний банк з 11 вересня урівнює нормативи обов'язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості От бачите, не тільки ми переживаємо за надлишок гривневої ліквідності (жарт).

Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............10.08.2023...........11.08.2023дата розрахунку..............09.08.2023............10.08.2023Євро.................................40,1194....................+0.41%Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0971)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 102.49).Сегодня, нарушив традицию, доллар начал снижаться с утра. Пока не очень глубоко.......................................Не нравится мне это.Все таки не удержались от выкручивания рук бизнесу.Я бы так не рисковал. Столь жесткое принуждение бизнеса к принятию неприемлемых рисков может плохо кончиться. Я бы все таки продлил для бизнеса возможность переждать в консервированном виде.А еще мне не понравился кусок текста:Вообще-то прямым назначением этого инструмента являетсяу каждого банка. Это один из нормативов, определяющих здоровье банка.То, что в условиях жесточайшего форс-мажора инструмент наделили дополнительным функционалом, вполне естественно и правильно. А вот то, что дополнительный функционал стали считать основным вызывает опасения, что его такое использование затянется значительно дольше, чем нужно.