|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:58
Кучинелли написав:
Ты неправильно понял.
30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.
за червень і липень оплати не було
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13948
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 сер, 2023 13:01
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1588
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2589 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:21
У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1639
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:28
Captain Obvious написав:
У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)
Поедите на отдых, там мелкие пригодятся. Если в Египет полетите, то будете как шейх лежать и вам спиртное приносить будут с фруктами, прямо на пляж или в номер))
Лишь бы мелких хватило до конца отдыха, а то придётся сотками синими потом платить))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6948
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:45
Captain Obvious написав:
У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)
В ОАЭ цивилизовано сделали .
Синие принимают по курсу на табло.
Зеленые минус 10%
Всё четко, честно и понятно.
У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра.
Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих.
Крупный опт берет исключительно сотки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7579
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1734 раз.
- Подякували: 2117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:19
Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6948
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:20
Игорь Алексеевич написав:
Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
Думал там жоп... и берут всё, а оказывается и там хвостом виляют.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6948
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.08.2023...........11.08.2023
дата розрахунку..............09.08.2023............10.08.2023
Євро.................................40,1194.................40,284
...+0.41%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1016
(вчера 1.0971)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.18
(вчера 102.49).
Сегодня, нарушив традицию, доллар начал снижаться с утра. Пока не очень глубоко.
......................................
Не нравится мне это.
Все таки не удержались от выкручивания рук бизнесу.
Я бы так не рисковал. Столь жесткое принуждение бизнеса к принятию неприемлемых рисков может плохо кончиться. Я бы все таки продлил для бизнеса возможность переждать в консервированном виде.
А еще мне не понравился кусок текста:
Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
Вообще-то прямым назначением этого инструмента является обеспечение достаточного запаса свободной ликвидности
у каждого банка. Это один из нормативов, определяющих здоровье банка.
То, что в условиях жесточайшего форс-мажора инструмент наделили дополнительным функционалом, вполне естественно и правильно. А вот то, что дополнительный функционал стали считать основным вызывает опасения, что его такое использование затянется значительно дольше, чем нужно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7062
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5994 раз.
- Подякували: 19490 раз.
-
- Профіль
-
101
53
33
2
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:25
Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав:
Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
Думал там жоп... и берут всё, а оказывается и там хвостом виляют.
Ну да, с китая и северной кореи синие доллары не завозят.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7579
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1734 раз.
- Подякували: 2117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 сер, 2023 15:31
Игорь Алексеевич написав:
Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
peaceдит ваш знайомий.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13948
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32987
|36289985
|
|
|7976
|22906770
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12944249
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|