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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10696106971069810699>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
1%
1
37,00-37,50
36%
25
37,50-38,00
34%
24
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:58

  Кучинелли написав:
  Economist написав:30 000 для військових повернули. В кінці серпня побачимо ефект?

https://suspilne.media/547631-kabmin-za ... ahisnikiv/


Ты неправильно понял.
30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.
за червень і липень оплати не було
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

От бачите, не тільки ми переживаємо за надлишок гривневої ліквідності (жарт).

Національний банк з 11 вересня урівнює нормативи обов'язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:28

  Captain Obvious написав:У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)

Поедите на отдых, там мелкие пригодятся. Если в Египет полетите, то будете как шейх лежать и вам спиртное приносить будут с фруктами, прямо на пляж или в номер))
Лишь бы мелких хватило до конца отдыха, а то придётся сотками синими потом платить))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:45

  Captain Obvious написав:У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)

В ОАЭ цивилизовано сделали .
Синие принимают по курсу на табло.
Зеленые минус 10%
Всё четко, честно и понятно.
У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра.
Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих.
Крупный опт берет исключительно сотки.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:19

Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:20

  Игорь Алексеевич написав:Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.

Думал там жоп... и берут всё, а оказывается и там хвостом виляют.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.08.2023...........11.08.2023
дата розрахунку..............09.08.2023............10.08.2023
Євро.................................40,1194.................40,284...+0.41%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1016 (вчера 1.0971)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.18 (вчера 102.49).
Сегодня, нарушив традицию, доллар начал снижаться с утра. Пока не очень глубоко.
......................................
  Realist написав:От бачите, не тільки ми переживаємо за надлишок гривневої ліквідності (жарт).

Національний банк з 11 вересня урівнює нормативи обов'язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості

Не нравится мне это.
Все таки не удержались от выкручивания рук бизнесу.
Я бы так не рисковал. Столь жесткое принуждение бизнеса к принятию неприемлемых рисков может плохо кончиться. Я бы все таки продлил для бизнеса возможность переждать в консервированном виде.
А еще мне не понравился кусок текста:
Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

Вообще-то прямым назначением этого инструмента является обеспечение достаточного запаса свободной ликвидности у каждого банка. Это один из нормативов, определяющих здоровье банка.
То, что в условиях жесточайшего форс-мажора инструмент наделили дополнительным функционалом, вполне естественно и правильно. А вот то, что дополнительный функционал стали считать основным вызывает опасения, что его такое использование затянется значительно дольше, чем нужно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.

Думал там жоп... и берут всё, а оказывается и там хвостом виляют.

Ну да, с китая и северной кореи синие доллары не завозят.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:31

  Игорь Алексеевич написав:Приехал вчера знакомый с не подконтрольной территории. Говорит у них тоже проблема синие- зелёные. Синие ходят без проблем, а зелёные не хотят брать.
peaceдит ваш знайомий.
sens
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