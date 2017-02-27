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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10696106971069810699

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
1%
1
37,00-37,50
36%
25
37,50-38,00
34%
24
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:32

  UA написав:
  Captain Obvious написав:У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)

В ОАЭ цивилизовано сделали .
Синие принимают по курсу на табло.
Зеленые минус 10%
Всё четко, честно и понятно.
У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра.
Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих.
Крупный опт берет исключительно сотки.

І у саудитів, і у рашистів причина цього дуже проста – близькість центру друку фальшивих зеленок, їх набагато легше підробляти і технологічно все налагоджено на потоці. Є такі, що більшість обмінок не відрізнить.
А у нас в чому питання?
zerocool
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