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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:32
UA написав: Captain Obvious написав:
У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года)
Как вам?)
В ОАЭ цивилизовано сделали .
Синие принимают по курсу на табло.
Зеленые минус 10%
Всё четко, честно и понятно.
У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра.
Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих.
Крупный опт берет исключительно сотки.
І у саудитів, і у рашистів причина цього дуже проста – близькість центру друку фальшивих зеленок, їх набагато легше підробляти і технологічно все налагоджено на потоці. Є такі, що більшість обмінок не відрізнить.
А у нас в чому питання?
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