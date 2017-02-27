Captain Obvious написав:У нас некоторые обменки включили как говноеды репрессии не только в отношении купюр до 2000 года но и на номинал ниже 100$ (любого года) Как вам?)
В ОАЭ цивилизовано сделали . Синие принимают по курсу на табло. Зеленые минус 10% Всё четко, честно и понятно. У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра. Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих. Крупный опт берет исключительно сотки.
І у саудитів, і у рашистів причина цього дуже проста – близькість центру друку фальшивих зеленок, їх набагато легше підробляти і технологічно все налагоджено на потоці. Є такі, що більшість обмінок не відрізнить. А у нас в чому питання?
UA написав:В ОАЭ цивилизовано сделали . Синие принимают по курсу на табло. Зеленые минус 10% Всё четко, честно и понятно. У нас услуга прямого обмена зеленых на синие от 25 до 70 копеек за доллар зависимости от жадности валютчика и направления ветра. Полтинники нового образца мелкий опт берет по цене синих. Крупный опт берет исключительно сотки.
І у саудитів, і у рашистів причина цього дуже проста – близькість центру друку фальшивих зеленок, їх набагато легше підробляти і технологічно все налагоджено на потоці. Є такі, що більшість обмінок не відрізнить. А у нас в чому питання?
У нас население хочет уверенности, что их сбережения не придётся вдруг сдавать с комиссий 30% через пару лет. ПС на сделки по покупке недвижимости очень часто приносят доллары с маленьким портретом искренне полагая что всё в порядке.
UA написав:ПС на сделки по покупке недвижимости очень часто приносят доллары с маленьким портретом искренне полагая что всё в порядке.
На сделках с недвигой, машинами приносят разные купюры. Один рад, что избавится от мотлоха и купит херню, др. очень даволен, что нашёлся покупатель, он избавляется от неликвида и получает сразу др. проблему-мотлох))
Сибарит написав:Не нравится мне это. Все таки не удержались от выкручивания рук бизнесу. Я бы так не рисковал. Столь жесткое принуждение бизнеса к принятию неприемлемых рисков может плохо кончиться. Я бы все таки продлил для бизнеса возможность переждать в консервированном виде. А еще мне не понравился кусок текста:
Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
Вообще-то прямым назначением этого инструмента является обеспечение достаточного запаса свободной ликвидности у каждого банка. Это один из нормативов, определяющих здоровье банка. То, что в условиях жесточайшего форс-мажора инструмент наделили дополнительным функционалом, вполне естественно и правильно. А вот то, что дополнительный функционал стали считать основным вызывает опасения, что его такое использование затянется значительно дольше, чем нужно.
Можливо ми чогось не знаємо, не бачимо, не розуміємо? Дійсно, збоку виглядає, якби касирці на касі супермаркету сказали перед новорічними святами, що тепер частину 50-к і 20-к треба приховати, щоб раптом не було зайвих ризиків для крадіжки. При тому, що ці 50-ки і 20-ки використовуються для здачі (відповідно роботи) це їхня основна функція. А те, що в касі їх в даний момент багато це не бажання касира, а така ситуація бо просто свята "на носі".
А чи були інші механізми обмежити частину вільної ліквідності?
Yuri_61https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market Банки в місяць продають десь 4 млрд, купують - 6 млрд (2 додає НБУ з резервів). А банкам продають експортери, від банків купують імпортери... Населення готівковою валютою майже повністю забезпечує себе (одні продають 1,5 млрд / міс., інші - купують). І коли мені приходить $ на ФОП - я його продаю Монобанку, а потім я ж купую $, скажімо в Сенсі. От і продає на міжбанку Моно $ Сенсу.
хто не звернув увагу на євро у вересні 2022 року і не зайшов у євро, той багато прогадав, імхо (не кажу про біток, тут на нього табу), ех, втрачені можливості, ще й думка була зайти по самі вуха в біток у липні 2022