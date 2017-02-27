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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10697106981069910700

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 72
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
26
37,50-38,00
33%
24
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:53

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:ПС на сделки по покупке недвижимости очень часто приносят доллары с маленьким портретом искренне полагая что всё в порядке.

На сделках с недвигой, машинами приносят разные купюры. Один рад, что избавится от мотлоха и купит херню, др. очень даволен, что нашёлся покупатель, он избавляется от неликвида и получает сразу др. проблему-мотлох))

Возможно стрижка матрацев все же произойдет по причине того, что зеленые купюры уже называют мотлохом. Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1

Ви так впевнено все описуєте
sens
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