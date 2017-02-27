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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 21:53
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав: UA написав:
ПС на сделки по покупке недвижимости очень часто приносят доллары с маленьким портретом искренне полагая что всё в порядке.
На сделках с недвигой, машинами приносят разные купюры. Один рад, что избавится от мотлоха и купит херню, др. очень даволен, что нашёлся покупатель, он избавляется от неликвида и получает сразу др. проблему-мотлох))
Возможно стрижка матрацев все же произойдет по причине того, что зеленые купюры уже называют мотлохом. Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1
Ви так впевнено все описуєте
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