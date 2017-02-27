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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10697106981069910700

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 72
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
26
37,50-38,00
33%
24
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:53

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:ПС на сделки по покупке недвижимости очень часто приносят доллары с маленьким портретом искренне полагая что всё в порядке.

На сделках с недвигой, машинами приносят разные купюры. Один рад, что избавится от мотлоха и купит херню, др. очень даволен, что нашёлся покупатель, он избавляется от неликвида и получает сразу др. проблему-мотлох))

Возможно стрижка матрацев все же произойдет по причине того, что зеленые купюры уже называют мотлохом. Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1

Ви так впевнено все описуєте
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:17

  Zebra написав: Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1


до поры до времени мотлох, а потом этот мотлох превращается в предмет вожделения,
во время кратной девальвации гривны, которая неизбежна по многим объективным причинам. Напоминаю, что курс долара в Украине в 1997 году был 1,76 грн
Как вам доказать, убедить, что гривна не является средством накопления.
К большому сожалению, что она кроме нас с вами во всём мире больше не нужна никому. Никто в ней не занитересован. А доллар он и в Африке доллар. Нравится ли кому то эта ситуация или нет, нас не спрашивают.
А игры в депозиты во время этой ужасной войны ну это на любителя.
Скоро этот картельный сговор обменок пройдет, как только курс полезет к 40 и выше.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47

  Realist написав:От бачите, не тільки ми переживаємо за надлишок гривневої ліквідності (жарт).

Національний банк з 11 вересня урівнює нормативи обов'язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості

у цього може бути дуже просте пояснення. зараз основний й безпрограшний дохід банків - це покласти гроші на депо в НБУ. НБУ з цим бореться, спочатку підвищивши нормативи резервування, а потім ще зробивши дві ставки депо в залежності від строків.

й що ми бачимо за 2023 рік.(залишки враховані й грн, й валюта)
зростання залишків у юриків з початку року - з 890 ярдів грн до 1 085 ярдів, з них строкові кошти зросли зі 139 ярди грн (16%) до 316 ярди (29%).
у фізиків все набагато скромніше - загальні залишки з 933 ярдів до 969 ярдів грн, строкові - з 327 ярдів грн (35%) до 366 ярдів (38%).

тобто НБУ намагається зменшити виплати для банків, бо юрособи виявилися набагато гнучкішими в цій грі зі строковими вкладами. але як на мене, це дуже погана ознака, бо зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:58

  Shaman написав:зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).

будівництво. деяке виробництво що працює
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:33

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliiangel написав:сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль
Спочатку крикну - ну як же так??????!
Мій тато продовжує на вихідні дні(субота/неділя) виходити на мою торгову точку в допродувати товар...
Так от - цього року ще геиліше йде торгівля!
Але - ЯК ЖЕ ТАК???
ЦІНИ = минулорічної осені, в виручка - ще слабша???

Якесь неймовірне!))

Навіть метри квадратні новобудов - і то зросли а ціні і, наче, їх гребуть)))
То чого ж товар - з МИНУЛОРІЧНИМИ ЦІНАМИ - в'яло продається???
Та мали б роздирати/розбирати, як гарячі пиріжки!!!

Але ЧОМУСЬ(???)- щось НЕ так?
В чому річ????!
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