Додано: Чет 10 сер, 2023 22:17

Zebra написав: Дальше будет веселей.

Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1 Дальше будет веселей.Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1

до поры до времени мотлох, а потом этот мотлох превращается в предмет вожделения,во время кратной девальвации гривны, которая неизбежна по многим объективным причинам. Напоминаю, что курс долара в Украине в 1997 году был 1,76 грнКак вам доказать, убедить, что гривна не является средством накопления.К большому сожалению, что она кроме нас с вами во всём мире больше не нужна никому. Никто в ней не занитересован. А доллар он и в Африке доллар. Нравится ли кому то эта ситуация или нет, нас не спрашивают.А игры в депозиты во время этой ужасной войны ну это на любителя.Скоро этот картельный сговор обменок пройдет, как только курс полезет к 40 и выше.