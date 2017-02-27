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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:17
Zebra написав:
Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1
до поры до времени мотлох, а потом этот мотлох превращается в предмет вожделения,
во время кратной девальвации гривны, которая неизбежна по многим объективным причинам. Напоминаю, что курс долара в Украине в 1997 году был 1,76 грн
Как вам доказать, убедить, что гривна не является средством накопления.
К большому сожалению, что она кроме нас с вами во всём мире больше не нужна никому. Никто в ней не занитересован. А доллар он и в Африке доллар. Нравится ли кому то эта ситуация или нет, нас не спрашивают.
А игры в депозиты во время этой ужасной войны ну это на любителя.
Скоро этот картельный сговор обменок пройдет, как только курс полезет к 40 и выше.
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Yuri_61
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47
у цього може бути дуже просте пояснення. зараз основний й безпрограшний дохід банків - це покласти гроші на депо в НБУ. НБУ з цим бореться, спочатку підвищивши нормативи резервування, а потім ще зробивши дві ставки депо в залежності від строків.
й що ми бачимо за 2023 рік.(залишки враховані й грн, й валюта)
зростання залишків у юриків з початку року - з 890
ярдів грн до 1 085
ярдів, з них строкові кошти зросли зі 139
ярди грн (16%
) до 316
ярди (29%
).
у фізиків все набагато скромніше - загальні залишки з 933
ярдів до 969
ярдів грн, строкові - з 327
ярдів грн (35%
) до 366
ярдів (38%
).
тобто НБУ намагається зменшити виплати для банків, бо юрособи виявилися набагато гнучкішими в цій грі зі строковими вкладами. але як на мене, це дуже погана ознака, бо зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
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Shaman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:58
Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
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vitaliiangel
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
будівництво. деяке виробництво що працює
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Shaman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:10
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
будівництво. деяке виробництво що працює
Тому що більше половини в тіні,без прокуратури та депутатів жодне будівництво не починається, вартість росте тому що в метр закладається всі побажання та ризики. Дещо нижче вартість на вторинному ринку,але житловий фонд через 30-40 років з початку будівництва це непрогнозовані додаткові видатки
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:02
Сьогодні готівка вверх?
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:51
індекс Біг Мака поазує, що справедливий курс долара в україні зараз 18,82 грн
хто знає, курс долара по індексу Біг Мака хоч раз співпадав з діючим курсом в Україні?
І взагалі, де індекс в яких країнах співпадає з діючим курсом, чи Україна виключення?
Імхо це придумали індекс недолугі журналісти. Жартівники.
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Yuri_61
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