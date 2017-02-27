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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:17
Zebra написав:
Дальше будет веселей.
Красиво получится - купюры в матраце (незыблемый доллар) превращаются в макулатуру, мотлох. По моим наблюдениям большинство населения еще и не вкурсе, что их матрацы начали стремительно терять в цене, потому что купюра начала морально стареть и обмен уже не 1:1
до поры до времени мотлох, а потом этот мотлох превращается в предмет вожделения,
во время кратной девальвации гривны, которая неизбежна по многим объективным причинам. Напоминаю, что курс долара в Украине в 1997 году был 1,76 грн
Как вам доказать, убедить, что гривна не является средством накопления.
К большому сожалению, что она кроме нас с вами во всём мире больше не нужна никому. Никто в ней не занитересован. А доллар он и в Африке доллар. Нравится ли кому то эта ситуация или нет, нас не спрашивают.
А игры в депозиты во время этой ужасной войны ну это на любителя.
Скоро этот картельный сговор обменок пройдет, как только курс полезет к 40 и выше.
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Yuri_61
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:47
у цього може бути дуже просте пояснення. зараз основний й безпрограшний дохід банків - це покласти гроші на депо в НБУ. НБУ з цим бореться, спочатку підвищивши нормативи резервування, а потім ще зробивши дві ставки депо в залежності від строків.
й що ми бачимо за 2023 рік.(залишки враховані й грн, й валюта)
зростання залишків у юриків з початку року - з 890
ярдів грн до 1 085
ярдів, з них строкові кошти зросли зі 139
ярди грн (16%
) до 316
ярди (29%
).
у фізиків все набагато скромніше - загальні залишки з 933
ярдів до 969
ярдів грн, строкові - з 327
ярдів грн (35%
) до 366
ярдів (38%
).
тобто НБУ намагається зменшити виплати для банків, бо юрособи виявилися набагато гнучкішими в цій грі зі строковими вкладами. але як на мене, це дуже погана ознака, бо зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
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Shaman
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:58
Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
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vitaliiangel
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
будівництво. деяке виробництво що працює
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Shaman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:10
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
будівництво. деяке виробництво що працює
Тому що більше половини в тіні,без прокуратури та депутатів жодне будівництво не починається, вартість росте тому що в метр закладається всі побажання та ризики. Дещо нижче вартість на вторинному ринку,але житловий фонд через 30-40 років з початку будівництва це непрогнозовані додаткові видатки
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sens
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:02
Сьогодні готівка вверх?
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:51
індекс Біг Мака поазує, що справедливий курс долара в україні зараз 18,82 грн
хто знає, курс долара по індексу Біг Мака хоч раз співпадав з діючим курсом в Україні?
І взагалі, де індекс в яких країнах співпадає з діючим курсом, чи Україна виключення?
Імхо це придумали індекс недолугі журналісти. Жартівники.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:36
Shaman написав:
тобто НБУ намагається зменшити виплати для банків, бо юрособи виявилися набагато гнучкішими в цій грі зі строковими вкладами. але як на мене, це дуже погана ознака, бо зазвичай бізнеси
, де я працював не тримали гроші на строкових депо
. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
Не берусь коментувати дії НБУ.
До вчорашніх слів Сибарита важко щось додати. Тай й знову ж таки, ще потрібно подивитись реакцію ринку. Адже питання, чи були альтернативні варіанти такого рішення досі відкрите.
Стосовно виділеного жирним. Ось вам для прикладу перше, що спадає мені на думку.
1) Великі офіційні імпортери. Оскільки курс стабільний і хеджувати валютні ризики не потрібно, а перед закордонними виробництвами як правило діє відтермінування оплати (іноді кілька місяців), то вся гривня по 100% оплаті за товари продані в Україні іде на депозити. Таким чином бізнес додатково заробляє.
2) Велика частина прибуткового бізнесу в Україні звикла розвиватись не за кредитні кошти (бо дуже дорого), а за особисті (із доходу). Відповідно поки війна (суттєвий розвиток на паузі) і кошти йдуть на депозити.
Думаю, перелік можна продовжувати.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:07
Yuri_61 написав:
індекс Біг Мака поазує, що справедливий курс долара в україні зараз 18,82 грн
А індекс банану - 40 грн за долар.
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Economist
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:31
Economist написав: Yuri_61 написав:
індекс Біг Мака поазує, що справедливий курс долара в україні зараз 18,82 грн
А індекс банану - 40 грн за долар.
відштовхуючись від різниці у курсах по індексу біг мака і діючого курсу у минулих роках, можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках
а де взяти статистику по індексу банана і біг мака?
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Yuri_61
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