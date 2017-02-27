Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33
Yuri_61 написав:
можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках
Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06
Yuri_61 написав:
Прошу, поясність, де можна побачити, хто ще продає долари на МБ, окрім НБУ і в якій кількості?
І чому мене не втішають і не заспоковує 41 лярд в ЗВР?
може тому що вони не твої
flyman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:08
Дюрі-бачі написав: Yuri_61 https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market
Банки в місяць продають десь 4 млрд, купують - 6 млрд (2 додає НБУ з резервів). А банкам продають експортери, від банків купують імпортери...
Населення готівковою валютою майже повністю забезпечує себе (одні продають 1,5 млрд / міс., інші - купують).
І коли мені приходить $ на ФОП - я його продаю Монобанку, а потім я ж купую $, скажімо в Сенсі. От і продає на міжбанку Моно $ Сенсу.
тіпа так?
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/blog-post_14.html
flyman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:10
vitaliiangel написав: Shaman написав:
зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).
банки мають прибутки,
а в бізнесі крім прибутку/збитку є оберти ...
flyman
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:13
Дюрі-бачі написав: Yuri_61 написав:
можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках
Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
ніби достатньо 24 млрд, так як +2 млрд. на місяць продається на міжбанку НБУ,
а з ростом економіки, думаю, і 20 млрд. допомоги буде достатньо щоб покрити дефіцит твердої валюти на 2024 р.
flyman
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