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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10698106991070010701

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
26
37,50-38,00
33%
24
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06

  Yuri_61 написав:Прошу, поясність, де можна побачити, хто ще продає долари на МБ, окрім НБУ і в якій кількості?
І чому мене не втішають і не заспоковує 41 лярд в ЗВР?

може тому що вони не твої
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:08

  Дюрі-бачі написав:Yuri_61 https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market
Банки в місяць продають десь 4 млрд, купують - 6 млрд (2 додає НБУ з резервів). А банкам продають експортери, від банків купують імпортери...
Населення готівковою валютою майже повністю забезпечує себе (одні продають 1,5 млрд / міс., інші - купують).
І коли мені приходить $ на ФОП - я його продаю Монобанку, а потім я ж купую $, скажімо в Сенсі. От і продає на міжбанку Моно $ Сенсу.

тіпа так?
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/blog-post_14.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:10

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:зазвичай бізнеси, де я працював не тримали гроші на строкових депо. тобто це реальна приклад, скільки зайвих грошей. дуже цікаво - в яких саме галузях.
сейчас очень мало бизнесов генерирует прибыль. Торговля, с/х, услуги. Транспорт частично (пассажиропоток сократился).

банки мають прибутки,
а в бізнесі крім прибутку/збитку є оберти ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:13

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.

ніби достатньо 24 млрд, так як +2 млрд. на місяць продається на міжбанку НБУ,
а з ростом економіки, думаю, і 20 млрд. допомоги буде достатньо щоб покрити дефіцит твердої валюти на 2024 р.
flyman
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  #<1 ... 10698106991070010701
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