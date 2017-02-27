Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наскільки я чув - дозволять інвесторам виводити валюту, а також проблеми із зерном збільшують потреби у валюті. Про зиму й енергетику поки мовчу...
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:48
міжнародна допомога дозволяє НБУ визначати, який буде курс. будуть вважати, що 37 - ок - буде 37. будуть вважати, що 40 - ок - буде 40. нагадаю, що курс 37 склався в принципі випадково, тому не є якимсь орієнтиром.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора був батіг а сьогодні пряник і знову батіг
Покращення для бізнесу. Проте, головне - тенденція.
Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його
Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів.
Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.
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