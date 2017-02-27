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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10698106991070010701

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
26
37,50-38,00
33%
24
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06

  Yuri_61 написав:Прошу, поясність, де можна побачити, хто ще продає долари на МБ, окрім НБУ і в якій кількості?
І чому мене не втішають і не заспоковує 41 лярд в ЗВР?

може тому що вони не твої
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наскільки я чув - дозволять інвесторам виводити валюту, а також проблеми із зерном збільшують потреби у валюті. Про зиму й енергетику поки мовчу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.

міжнародна допомога дозволяє НБУ визначати, який буде курс. будуть вважати, що 37 - ок - буде 37. будуть вважати, що 40 - ок - буде 40. нагадаю, що курс 37 склався в принципі випадково, тому не є якимсь орієнтиром.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора був батіг а сьогодні пряник і знову батіг

Національний банк пом'якшує низку валютних обмежень та водночас вживає заходів для запобігання непродуктивному відпливу капіталу

Покращення для бізнесу. Проте, головне - тенденція.

Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його

Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів.
Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

можете доповнити і розвити мої розрахунки по визначенню прогнозного курсу долара в Україні на підставі даних про індекс Біг мака в Україні
По деяких роках вказано індекс Біг мака на початок року і в середині року, коли визначається курс Біг Мака.
Тобто, курс долара, коли НБУ перестане його утримувати наразі буде 54 грн за долар
Зображення

Пояснюю: коли НБУ за рахунок шалених інтервенцій утримує курс долара, як це було в 2013 році і є в 2023 році, коефіцієнт (результат ділення діючого курсу на курс долара, визначеного по методіці Біг Мака, дорівнює близько 2. Якщо ж НБУ не регулює активно курс своїми інтервенціями, то цей коефіцієнт дорівнює 3.
на 2023 рік виходить 18,82*2,89=54
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19

Ніхто не знає майбутнього!©

  Yuri_61 написав:на 2023 рік виходить 18,82*2,89=54
Я думаю, що тут всі впевнені, що курс стане вищим, як тільки...
І, наче, вже і не так важливо, чи буде він 54, чи 64, чи 50...
Важливо лише ЧАС!!!
Коли саме курс зміниться?
Через місяць? Півроку? Рік? Два...?

Хоча, мабуть, це те саме, що й запитувати - коли кінець війни?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.08.2023..........14.08.2023
дата розрахунку...............10.08.2023...........11.08.2023
Євро..................................40,284..................40,2145...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0997 (вчера 1.1016)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.47 (вчера 102.18).
Вчерашнее падение доллар отыграл. Можно говорить о трех сутках стабильности.
...................................................
  Realist написав:Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його

Я тоже не понял, кто на ком стоял?
Заковыристость и неочевидность направлений навели на мысль, что кто-то очень хитрый нашел лазейку в процедурах валютного контроля и научился обходить ограничение срока расчетов, гоняя деньги туда-обратно. Лазейку прикрыли.
Если мое подозрение верно, нововведение правильнее будет назвать не кнутом, а намордником :)
Пряников особых я тоже не увидел. Это похоже на рутинную работу по уточнению механизмов. По крайней мере, с вчерашним кнутом для местного бизнеса это все никак не связано.
Сибарит
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