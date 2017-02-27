Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Наскільки я чув - дозволять інвесторам виводити валюту, а також проблеми із зерном збільшують потреби у валюті. Про зиму й енергетику поки мовчу...
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:48
міжнародна допомога дозволяє НБУ визначати, який буде курс. будуть вважати, що 37 - ок - буде 37. будуть вважати, що 40 - ок - буде 40. нагадаю, що курс 37 склався в принципі випадково, тому не є якимсь орієнтиром.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора був батіг а сьогодні пряник і знову батіг
Покращення для бізнесу. Проте, головне - тенденція.
Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його
Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів.
Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
можете доповнити і розвити мої розрахунки по визначенню прогнозного курсу долара в Україні на підставі даних про індекс Біг мака в Україні
По деяких роках вказано індекс Біг мака на початок року і в середині року, коли визначається курс Біг Мака.
Тобто, курс долара, коли НБУ перестане його утримувати наразі буде 54 грн за долар
Пояснюю: коли НБУ за рахунок шалених інтервенцій утримує курс долара, як це було в 2013 році і є в 2023 році, коефіцієнт (результат ділення діючого курсу на курс долара, визначеного по методіці Біг Мака, дорівнює близько 2. Якщо ж НБУ не регулює активно курс своїми інтервенціями, то цей коефіцієнт дорівнює 3.
на 2023 рік виходить 18,82*2,89=54
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19
Ніхто не знає майбутнього!©
Я думаю, що тут всі впевнені, що курс стане вищим, як тільки...
І, наче, вже і не так важливо, чи буде він 54, чи 64, чи 50...
Важливо лише ЧАС!!!
Коли саме курс зміниться?
Через місяць? Півроку? Рік? Два...?
Хоча, мабуть, це те саме, що й запитувати - коли кінець війни?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.08.2023..........14.08.2023
дата розрахунку...............10.08.2023...........11.08.2023
Євро..................................40,284..................40,2145...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0997 (вчера 1.1016)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.47 (вчера 102.18).
Вчерашнее падение доллар отыграл. Можно говорить о трех сутках стабильности.
...................................................
Я тоже не понял, кто на ком стоял?
Заковыристость и неочевидность направлений навели на мысль, что кто-то очень хитрый нашел лазейку в процедурах валютного контроля и научился обходить ограничение срока расчетов, гоняя деньги туда-обратно. Лазейку прикрыли.
Если мое подозрение верно, нововведение правильнее будет назвать не кнутом, а намордником
Пряников особых я тоже не увидел. Это похоже на рутинную работу по уточнению механизмов. По крайней мере, с вчерашним кнутом для местного бизнеса это все никак не связано.
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