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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10699107001070110702>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 74
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
35%
26
37,50-38,00
32%
24
38,00-38,50
9%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
2
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:06

  Yuri_61 написав:Прошу, поясність, де можна побачити, хто ще продає долари на МБ, окрім НБУ і в якій кількості?
І чому мене не втішають і не заспоковує 41 лярд в ЗВР?

може тому що вони не твої
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наскільки я чув - дозволять інвесторам виводити валюту, а також проблеми із зерном збільшують потреби у валюті. Про зиму й енергетику поки мовчу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:можн спрогнозувати курс очікуваний долара в 2023 - 2024 роках

Курс залежить виключно від міжнародної допомоги. Якщо на наступний рік дадуть 40+ млрд - курс далі буде стояти на рівні 36.6. Якщо дадуть менше - курс буде рости.

міжнародна допомога дозволяє НБУ визначати, який буде курс. будуть вважати, що 37 - ок - буде 37. будуть вважати, що 40 - ок - буде 40. нагадаю, що курс 37 склався в принципі випадково, тому не є якимсь орієнтиром.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора був батіг а сьогодні пряник і знову батіг

Національний банк пом'якшує низку валютних обмежень та водночас вживає заходів для запобігання непродуктивному відпливу капіталу

Покращення для бізнесу. Проте, головне - тенденція.

Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його

Валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів.
Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

можете доповнити і розвити мої розрахунки по визначенню прогнозного курсу долара в Україні на підставі даних про індекс Біг мака в Україні
По деяких роках вказано індекс Біг мака на початок року і в середині року, коли визначається курс Біг Мака.
Тобто, курс долара, коли НБУ перестане його утримувати наразі буде 54 грн за долар
Зображення

Пояснюю: коли НБУ за рахунок шалених інтервенцій утримує курс долара, як це було в 2013 році і є в 2023 році, коефіцієнт (результат ділення діючого курсу на курс долара, визначеного по методіці Біг Мака, дорівнює близько 2. Якщо ж НБУ не регулює активно курс своїми інтервенціями, то цей коефіцієнт дорівнює 3.
на 2023 рік виходить 18,82*2,89=54
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19

Ніхто не знає майбутнього!©

  Yuri_61 написав:на 2023 рік виходить 18,82*2,89=54
Я думаю, що тут всі впевнені, що курс стане вищим, як тільки...
І, наче, вже і не так важливо, чи буде він 54, чи 64, чи 50...
Важливо лише ЧАС!!!
Коли саме курс зміниться?
Через місяць? Півроку? Рік? Два...?

Хоча, мабуть, це те саме, що й запитувати - коли кінець війни?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.08.2023..........14.08.2023
дата розрахунку...............10.08.2023...........11.08.2023
Євро..................................40,284..................40,2145...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0997 (вчера 1.1016)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.47 (вчера 102.18).
Вчерашнее падение доллар отыграл. Можно говорить о трех сутках стабильности.
...................................................
  Realist написав:Буду вдячний за пояснення ось цього пункту. Бо чомусь не розумію його

Я тоже не понял, кто на ком стоял?
Заковыристость и неочевидность направлений навели на мысль, что кто-то очень хитрый нашел лазейку в процедурах валютного контроля и научился обходить ограничение срока расчетов, гоняя деньги туда-обратно. Лазейку прикрыли.
Если мое подозрение верно, нововведение правильнее будет назвать не кнутом, а намордником :)
Пряников особых я тоже не увидел. Это похоже на рутинную работу по уточнению механизмов. По крайней мере, с вчерашним кнутом для местного бизнеса это все никак не связано.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:27

  Yuri_61 написав:можете доповнити і розвити мої розрахунки по

Стало цікаво.
Поки це максимальна інформація яка є в інтернеті по індексу.

Дивлячись на таблицю видно що співідношення 2.0 можна тримати так само як і 3.0
Все залежить від того хто керує.
Стабільний курс у нас зазвичай від 7 до 10 років.
Курс в районі 40 - можна тримати ще 5 років, два роки вже майже пройшло.
Але я в це не вірю!
Зображення
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік.
Цівкаво, що виходить по іншим країнам.
Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України.
Ще ціна за 1 л бензину 95,
середня ЗП в Україні
хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився)
а ще зміна курса долара в країні агресора
може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані.
Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка,
стосується всіх зацікавлених
Yuri_61
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