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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10699107001070110702

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 74
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
35%
26
37,50-38,00
32%
24
38,00-38,50
9%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
2
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:20

  Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік.
Цівкаво, що виходить по іншим країнам.
Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України.
Ще ціна за 1 л бензину 95,
середня ЗП в Україні
хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився)
а ще зміна курса долара в країні агресора
може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані.
Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка,
стосується всіх зацікавлених

Я записував звідси, тут дані з 2004 по 2019.
Причому у статті на скрінах є по два записи на рік - те що вас цікавить.
https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html
vossmy
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