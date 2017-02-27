Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік. Цівкаво, що виходить по іншим країнам. Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України. Ще ціна за 1 л бензину 95, середня ЗП в Україні хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився) а ще зміна курса долара в країні агресора може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані. Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка, стосується всіх зацікавлених
amtrans написав:Пойду куплю три микроволновки и пять морозильных камер... Зачем здесь эта лажа? Бытовая техника постоянно дешевеет. И модели устаревают и покупательная способность упала. И акции/распродажи неликвида регулярно. Это ни о чем. Ликвидные товары не дешевеют и дешеветь не будут к сожалению.
Огірки вже скрізь по 10 гривень і бери скільки хочеш… Сама яскрава ілюстрація співвідношення попиту і пропозиції!
Искатель написав:Дайте ссылку, откуда информация. Первое полезное сообщение от Вас за все время.
радий, що інформація Вас зацікавила Взагалі, ця інфа трохи шокує, але так воно й було. коли штани собі не міг купити пристойні в 1992 році, хоча ЗП була вище середньої української, тепер то розумію, що на 28 доларів в місяць не розгонешся, навіть, враховуючи девальвацію долара знайшов внизу тескту в українській вікіпедії середньорічна щомісячна зарплата в україні в гривнях і в доларах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
А я собі тоді в 1993 костюм купив за 150 баксів, туфлі за 50 і дружині костюм за 200…. А в 1994 році купив собі дубльонку за 500, жінці шкіряний плащ за 500 і відеомагнітофон «Панасонік» за 450 доларів! Бач з памʼяттю проблем нема! І ще 99 модель ВАЗа купив в 1995 році за 10 тисяч доларів! Тоді на мене дивились так, як наче я сьогодні б «Майбах» придбав!
Искатель написав:Дайте ссылку, откуда информация. Первое полезное сообщение от Вас за все время.
радий, що інформація Вас зацікавила Взагалі, ця інфа трохи шокує, але так воно й було. коли штани собі не міг купити пристойні в 1992 році, хоча ЗП була вище середньої української, тепер то розумію, що на 28 доларів в місяць не розгонешся, навіть, враховуючи девальвацію долара знайшов внизу тескту в українській вікіпедії середньорічна щомісячна зарплата в україні в гривнях і в доларах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
А я собі тоді в 1993 костюм купив за 150 баксів, туфлі за 50 і дружині костюм за 200…. А в 1994 році купив собі дубльонку за 500, жінці шкіряний плащ за 500 і відеомагнітофон «Панасонік» за 450 доларів! Бач з памʼяттю проблем нема! І ще 99 модель ВАЗа купив в 1995 році за 10 тисяч доларів! Тоді на мене дивились так, як наче я сьогодні б «Майбах» придбав!
Так, закінчив сьогодняшню аналітичну таблицю середній коефіцієнт за період 2004 - 2023 роки складає 2,451 тобто, на 2023 рік середній курс долара, мав би бути 18,8*2,451= 46 грн за 1 долар Дякую за допомогу vossmy а також авторам тексту на сайті і редаторам журналу The Economist https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html