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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10699107001070110702

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 75
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
27
37,50-38,00
32%
24
38,00-38,50
9%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
2
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:20

  Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік.
Цівкаво, що виходить по іншим країнам.
Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України.
Ще ціна за 1 л бензину 95,
середня ЗП в Україні
хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився)
а ще зміна курса долара в країні агресора
може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані.
Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка,
стосується всіх зацікавлених

Я записував звідси, тут дані з 2004 по 2019.
Причому у статті на скрінах є по два записи на рік - те що вас цікавить.
https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:20

  Дюрі-бачі написав:Zebra достатньо запустити кілька ракет по порту і страховики одразу відмоляться страхувати такі судна, а без страховки ніхто не попливе

Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:40

  amtrans написав:Пойду куплю три микроволновки и пять морозильных камер... Зачем здесь эта лажа? Бытовая техника постоянно дешевеет. И модели устаревают и покупательная способность упала. И акции/распродажи неликвида регулярно. Это ни о чем. Ликвидные товары не дешевеют и дешеветь не будут к сожалению.

Огірки вже скрізь по 10 гривень і бери скільки хочеш… Сама яскрава ілюстрація співвідношення попиту і пропозиції!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:52

  Yuri_61 написав:
  Искатель написав:Дайте ссылку, откуда информация.
Первое полезное сообщение от Вас за все время.

радий, що інформація Вас зацікавила
Взагалі, ця інфа трохи шокує,
але так воно й було.
коли штани собі не міг купити пристойні в 1992 році, хоча ЗП була вище середньої української, тепер то розумію, що на 28 доларів в місяць не розгонешся, навіть, враховуючи девальвацію долара
знайшов внизу тескту в українській вікіпедії середньорічна щомісячна зарплата в україні в гривнях і в доларах
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96

А я собі тоді в 1993 костюм купив за 150 баксів, туфлі за 50 і дружині костюм за 200…. А в 1994 році купив собі дубльонку за 500, жінці шкіряний плащ за 500 і відеомагнітофон «Панасонік» за 450 доларів! Бач з памʼяттю проблем нема! І ще 99 модель ВАЗа купив в 1995 році за 10 тисяч доларів! Тоді на мене дивились так, як наче я сьогодні б «Майбах» придбав!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:40

  Qwerty написав:
  Yuri_61 написав:
  Искатель написав:Дайте ссылку, откуда информация.
Первое полезное сообщение от Вас за все время.

радий, що інформація Вас зацікавила
Взагалі, ця інфа трохи шокує,
але так воно й було.
коли штани собі не міг купити пристойні в 1992 році, хоча ЗП була вище середньої української, тепер то розумію, що на 28 доларів в місяць не розгонешся, навіть, враховуючи девальвацію долара
знайшов внизу тескту в українській вікіпедії середньорічна щомісячна зарплата в україні в гривнях і в доларах
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96

А я собі тоді в 1993 костюм купив за 150 баксів, туфлі за 50 і дружині костюм за 200…. А в 1994 році купив собі дубльонку за 500, жінці шкіряний плащ за 500 і відеомагнітофон «Панасонік» за 450 доларів! Бач з памʼяттю проблем нема! І ще 99 модель ВАЗа купив в 1995 році за 10 тисяч доларів! Тоді на мене дивились так, як наче я сьогодні б «Майбах» придбав!

Ви займалися рекетом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, закінчив сьогодняшню аналітичну таблицю
середній коефіцієнт за період 2004 - 2023 роки складає 2,451
тобто, на 2023 рік середній курс долара, мав би бути 18,8*2,451= 46 грн за 1 долар
Дякую за допомогу vossmy а також авторам тексту на сайті і редаторам журналу The Economist https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html

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Yuri_61
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  #<1 ... 10699107001070110702
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