Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік. Цівкаво, що виходить по іншим країнам. Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України. Ще ціна за 1 л бензину 95, середня ЗП в Україні хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився) а ще зміна курса долара в країні агресора може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані. Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка, стосується всіх зацікавлених
Так, закінчив сьогодняшню аналітичну таблицю середній коефіцієнт за період 2004 - 2023 роки складає 2,451 тобто, на 2023 рік середній курс долара, мав би бути 18,8*2,451= 46 грн за 1 долар. Імхо, зараз саме час купувати долари Дякую за допомогу vossmy, дані взято з публікацій журналу The Economist та сайту https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html
Qwerty написав:Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!
1. Їх страхували до блокування москалями. 2. Там був якийсь товар, що міг швидко зіпсуватись 3. Їх прикрили США. Отож, такі перевезення навряд чи будуть регулярні, хоча наші обіцяють "прикривати" і, можливо, знайдуться кілька відчайдухів які будуть заскакувати в Дунай.