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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10699107001070110702

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 75
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
27
37,50-38,00
32%
24
38,00-38,50
9%
7
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
2
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:20

  Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік.
Цівкаво, що виходить по іншим країнам.
Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України.
Ще ціна за 1 л бензину 95,
середня ЗП в Україні
хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився)
а ще зміна курса долара в країні агресора
може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані.
Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка,
стосується всіх зацікавлених

Я записував звідси, тут дані з 2004 по 2019.
Причому у статті на скрінах є по два записи на рік - те що вас цікавить.
https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:20

  Дюрі-бачі написав:Zebra достатньо запустити кілька ракет по порту і страховики одразу відмоляться страхувати такі судна, а без страховки ніхто не попливе

Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, закінчив сьогодняшню аналітичну таблицю
середній коефіцієнт за період 2004 - 2023 роки складає 2,451
тобто, на 2023 рік середній курс долара, мав би бути 18,8*2,451= 46 грн за 1 долар. Імхо, зараз саме час купувати долари
Дякую за допомогу vossmy, дані взято з публікацій журналу The Economist та сайту https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html

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Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:40

  Qwerty написав:
  Дюрі-бачі написав:Zebra достатньо запустити кілька ракет по порту і страховики одразу відмоляться страхувати такі судна, а без страховки ніхто не попливе

Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!

Про "прорвану блокаду" то була профанація від зелених. Порти на Дунаї ніхто не блокував і вони ніяк не відносяться (і не відносились) до зернової угоди.
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!

1. Їх страхували до блокування москалями.
2. Там був якийсь товар, що міг швидко зіпсуватись
3. Їх прикрили США.
Отож, такі перевезення навряд чи будуть регулярні, хоча наші обіцяють "прикривати" і, можливо, знайдуться кілька відчайдухів які будуть заскакувати в Дунай.
Дюрі-бачі
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