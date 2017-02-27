Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв`ю "Радіо Свобода" заявив, що Україні в 2024 році буде потрібно не менше зовнішнього фінансування, ніж у поточному році.



«Зараз 42 мільярди доларів у нас потреби в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року: 1,6 трильйона зараз. Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший», – розповів Сергій Марченко.



За словами міністра, запланована фінансова допомога від партнерів – це «не даність», і станом на зараз не всі надходження від міжнародних партнерів підтверджені.



«Ніхто не гарантує допомогу. І навіть коли ми готували бюджет 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги. Так, ми зараз 2023 рік забезпечили. На 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС – 50 мільярдів євро на чотири роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність. Це не даність. Вам ніхто не гарантує, що ви, Марченко, міністре фінансів, вже свою роботу зробили. Ні! Це щоденна робота з переконання, що так, ви маєте отримати один транш, інший транш, і від того, як у нас відбуваються події в країні, які навіть від мене можуть не залежати... Будь-який корупційний скандал – просто виникає шалена-шалена кількість запитань: що у вас там відбувається і чи не надумалися ви, можливо, наші кошти, наших платників податків вкрасти?!» – сказав Марченко.



Також у цьому ж інтервʼю міністр фінансів сказав, що будь-який випадок корупції означатиме, що «ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше».



Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а «корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом».