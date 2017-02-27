Yuri_61 написав:будь ласка, доопрацюйте цю таблицю данними, зважаючи на те, що індекс Біг Мака розраховується 2 рази за рік. Цівкаво, що виходить по іншим країнам. Знаю, що не єдиним індексом Біг Мака можна користуватися для України. Ще ціна за 1 л бензину 95, середня ЗП в Україні хтось каже за ціну 1 кг бананів (я не цікавився) а ще зміна курса долара в країні агресора може ще хтось підскаже які індикатори є. але по ним буде, можливо важко знайти дані. Доопрацюйте вищевикладену таблицю, додайте дані, яких бракує та перепровірте дані які вже є, будь ласка, стосується всіх зацікавлених
Так, закінчив сьогодняшню аналітичну таблицю середній коефіцієнт за період 2004 - 2023 роки складає 2,451 тобто, на 2023 рік середній курс долара, мав би бути 18,8*2,451= 46 грн за 1 долар. Імхо, зараз саме час купувати долари Дякую за допомогу vossmy, дані взято з публікацій журналу The Economist та сайту https://zn.ua/ECONOMICS/burgeronomika-k ... 5517_.html
Qwerty написав:Ракети запустили, про страховиків не знаю, але деякі судна, наприклад ізраїльське попливло… далі ситуація більш ніж складна!
1. Їх страхували до блокування москалями. 2. Там був якийсь товар, що міг швидко зіпсуватись 3. Їх прикрили США. Отож, такі перевезення навряд чи будуть регулярні, хоча наші обіцяють "прикривати" і, можливо, знайдуться кілька відчайдухів які будуть заскакувати в Дунай.
Готівка зросла на 13 ярдів грн, з 711 ярдів грн до 724 ярдів грн. Безготівка, включаючи депосертифікати, збільшилась на 38 ярдів грн, з 675 ярдів грн до 713 ярди грн. гадаю за серпень безготівка обжене готівку. Основне зростання – за рахунок перевищення видатків бюджету над доходами – 108 ярдів грн, яке частково компенсоване продажем валюти НБУ на межбанку – 69 ярдів грн. в заначці у бюджету ще 250-300 ярдів грн.
З 1 лютого 2022 готівка зросла на 96 ярдів грн, безготівка – на 524 ярди грн.
Відповідно залишки гривні у банках зросли у юросіб – на 39 ярдів грн, з 741 ярду грн до 780 ярдів у фізиків – на 7 ярдів грн, з 633 ярдів грн до 640 ярдів грн у ліриків -
Гривневі кредити стабілізувались й тримаються приблизно на одному рівні – юрособи – 497 ярдів грн, фізособи – 197 ярдів грн
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв`ю "Радіо Свобода" заявив, що Україні в 2024 році буде потрібно не менше зовнішнього фінансування, ніж у поточному році.
«Зараз 42 мільярди доларів у нас потреби в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року: 1,6 трильйона зараз. Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший», – розповів Сергій Марченко.
За словами міністра, запланована фінансова допомога від партнерів – це «не даність», і станом на зараз не всі надходження від міжнародних партнерів підтверджені.
«Ніхто не гарантує допомогу. І навіть коли ми готували бюджет 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги. Так, ми зараз 2023 рік забезпечили. На 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС – 50 мільярдів євро на чотири роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність. Це не даність. Вам ніхто не гарантує, що ви, Марченко, міністре фінансів, вже свою роботу зробили. Ні! Це щоденна робота з переконання, що так, ви маєте отримати один транш, інший транш, і від того, як у нас відбуваються події в країні, які навіть від мене можуть не залежати... Будь-який корупційний скандал – просто виникає шалена-шалена кількість запитань: що у вас там відбувається і чи не надумалися ви, можливо, наші кошти, наших платників податків вкрасти?!» – сказав Марченко.
Також у цьому ж інтервʼю міністр фінансів сказав, що будь-який випадок корупції означатиме, що «ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше».
Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а «корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом».
задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места. Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется. Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам. И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги. А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 13 сер, 2023 21:03, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61 написав:Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется.
Готов обменять широкие 100 гривен на мелкие и невзрачные 100 долларов. Еще могу предложить бусы
Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места. Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется. Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам. А как вам размеры доларовых банкнот?
Всем Добрый Вечер .
Уважаемый Юрий _61 , Вам не следовало так рано откушать "волшебной воды "и сесть за комп ,"выносить мозг" читателям форума . Откуда я знаю про "волшебную воду" , спросите ВЫ ? Попробуйте ввести скопированный текст вашего сообщения в ИИ . Ответ вас удивит . Про ошибки ИИ вероятно промолчит , а вот про умственную деятельность вряд ли .