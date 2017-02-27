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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10700107011070210703

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
35%
28
37,50-38,00
30%
24
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
4%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:05

  Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места.
Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире.
И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется.
Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам.
И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги.
А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??

Ми люди прості. Різним наукам не навчені. Нам ото аби гроші...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:06

  Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места.
Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире.
И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется.
Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам.
И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги.
А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??

У мене євро 500, дуже змістовно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:09

  sens написав:
  Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места.
Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире.
И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется.
Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам.
И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги.
А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??

У мене євро 500, дуже змістовно

Коли у мене крайній раз була пачка цих єврових купюр - ледь їх пристроїв. Не без пригод. Ну їх нафіг.
Investor_K
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  #<1 ... 10700107011070210703
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