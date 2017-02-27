Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места. Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется. Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам. И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги. А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??
Ми люди прості. Різним наукам не навчені. Нам ото аби гроші...
Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места. Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется. Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам. И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги. А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??
Yuri_61 написав:задал вопрос ИИ: почему доллары меют такие маленькие геометрические размеры и они такие тонукие и невзрачные, не солидные. ИИ ответил: это для того, чтоб было удобно с ними обращаться, носить, хранить, пр перевозке чтоб занимали меньше места. Я с этим согласен, но всё равно как то обидно, что даже 100 гривен купюра шире. И при таком огромном курсе этих сто доларов физически очень мало, не солидная как то банкнота из за этого кажется. Особеноо синие долары вообще маленькими кажутся. Бело-зелёные долары почему то кажутся, что они больше по размерам. И что самое интересное: когда курс доллара был 5, 8, 15, 27, то маленькие его размеры ну ни как не бросались в глаза. А вот сейчас при сегодняшнем курсе, долаларовые банктноты стали казаться ну такими маленькими по сравнению с кучей гривны, даже 500 гривневыми купюрами, которую надо отдать за этот маленький кусочек бумаги. А у вас такое чувство тоже возникает и как с этим чувством бороться??
У мене євро 500, дуже змістовно
Коли у мене крайній раз була пачка цих єврових купюр - ледь їх пристроїв. Не без пригод. Ну їх нафіг.
Victor8 написав:Сегодня продажа наличного USD в Киеве уже 37,15 грн. Ну а наличные USD активно завозят банки в Украину по суше, т.к. авиа коридор закрыт. Сейчас это основной канал поступлений наличных USD в Украину.
До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...