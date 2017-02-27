Искатель написав:Ну что, увидели? Цитата от 17 июля, сорри, я уже, как Qwerty, догоняю ветку, не было времени читать. Зато как интересно выглядит... а ведь даже месяца не прошло.
Ещё не вечер и увидим в ближ. дни совершенно др. курсы. Возможно будет вначале панические настроения и спекулянты хорошо заработают на продаже. А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00
Игорь Алексеевич написав:А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00
Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Так ажиотаж будет краткосрочным, думаю до 2х месяцев макс.. Потом выйдет НБУ со своей очередной постановой, когда уже лохов спекулянты подстригут и курс повернется в др. сторону. 50 лимонов НБУ не зря собрал, что бы потом курс был выше 38???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 14 сер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз.