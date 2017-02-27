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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10701107021070310704

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
35%
28
37,50-38,00
30%
24
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
4%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:Ну что, увидели?
Цитата от 17 июля, сорри, я уже, как Qwerty, догоняю ветку, не было времени читать.
Зато как интересно выглядит... а ведь даже месяца не прошло.
Ещё не вечер и увидим в ближ. дни совершенно др. курсы. Возможно будет вначале панические настроения и спекулянты хорошо заработают на продаже. А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:На этой недели думаю перейдём к плавающему курсу

А як же каруселі?

Я карусель не кручу с апреля, перешёл на грн. вклады.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07

Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00

Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:09

  Qwerty написав:Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы... :P А где курс...??? :P Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...??? :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:12

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00

Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Так ажиотаж будет краткосрочным, думаю до 2х месяцев макс.. Потом выйдет НБУ со своей очередной постановой, когда уже лохов спекулянты подстригут и курс повернется в др. сторону. 50 лимонов НБУ не зря собрал, что бы потом курс был выше 38???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 14 сер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:13

  Игорь написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:У мене євро 500, дуже змістовно

Коли у мене крайній раз була пачка цих єврових купюр - ледь їх пристроїв. Не без пригод. Ну їх нафіг.

Холостяк ? Жена, Милан, распродажа - очень быстро пристроится. Кстати, сколько штук в пачке ?
Зображення

это что стьоб над Украиной? почему 0 евро а не 5...10...200? :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю. Що за аномалія така на міняйло?

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