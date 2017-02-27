Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
На этой недели думаю перейдём к плавающему курсу
А як же каруселі?
Я карусель не кручу с апреля, перешёл на грн. вклады.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07
Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Qwerty
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:08
Игорь Алексеевич написав:
А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00
Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:09
Qwerty написав: Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы...
А где курс...???
Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...???
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:12
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00
Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Так ажиотаж будет краткосрочным, думаю до 2х месяцев макс.. Потом выйдет НБУ со своей очередной постановой, когда уже лохов спекулянты подстригут и курс повернется в др. сторону. 50 лимонов НБУ не зря собрал, что бы потом курс был выше 38???
Востаннє редагувалось
Игорь Алексеевич
в Пон 14 сер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:13
Игорь написав: Investor_K написав: sens написав:
У мене євро 500, дуже змістовно
Коли у мене крайній раз була пачка цих єврових купюр - ледь їх пристроїв. Не без пригод. Ну їх нафіг.
Холостяк ? Жена, Милан, распродажа - очень быстро пристроится. Кстати, сколько штук в пачке ?
это что стьоб над Украиной? почему 0 евро а не 5...10...200?
Raymond
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Додано: Пон 14 сер, 2023 10:14
Вітаю. Що за аномалія така на міняйло?
sailed
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:05
Qwerty написав: Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Тюююююю...
Он Буданов - людина на такій високій посаді(!!!) - дав прогноз - "до кінця літа - в Криму!"©
Думаєте, за 2 тижні дійдем до Чонгару/Джанкой?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:47
sailed Передали запит у відповідний відділ, внесуть правки. Дякуємо, що звернули увагу🤝
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